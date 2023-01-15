台中市興大永續經營協會 參訪金耀工業

台中市興大永續經營協會2023年1月14日拉開「零碳綠工廠工作坊」協奏曲第一樂章。當日協會課程安排在太平工業區「金耀工業公司」以實務參訪以現有廠房設計實際檢討提出改善方案與優先順序，達到國外品牌商減碳報告要求。

台中市興大永續經營協會周志儒理事長致詞，目前中小企業在減碳或碳盤查的迫切性雖不急上市櫃公司，但是來自國外的客戶要求下，材料與ESG 的自我揭露與執行對策已悄悄的兵臨城下，將至壕邊。希望藉由「零碳綠工廠工作坊」推展認知意識，喚起中小企業主們自現有廠房檢討開始，以觀摩、共同激盪減碳作為，在老師的演講分享中，有計劃的資金運用下，改善生產環境與照顧員工等。期望後續幾場能在中彰投等覓得場地，共學知識教育，扮演傳播與戮力協會創會宗旨。



在金耀工業紀志松董事長與紀寧總經理特助以現行廠房，15年前的規劃談起，介紹現行措施與作法後，分組參觀作業動線與機具設施等，和成功大學能源科技與策略研究中心李訓谷老師交換意見。



李訓谷分享主題「建築節能設計與減碳盤查」，李訓谷強調，在此大議題下中小企業未來面對的經營困境與成本將是重要關鍵。金耀工業廠房與辦公室建築以挑高與負壓設計，明顯的降低廠房高溫與降噪效能，不單只是減少夏日用電耗能，也直接的改善員工工作環境，15年前能有如此的規劃已經是前瞻難得。



東海大學企業永續影響力中心陳耀德老師分享主題「CDP 氣候變遷問卷解析」。陳耀德表示，公司執行位階與決心是獲取評鑑高分的關鍵。氣候變遷的議題與應對能力將是各國分析與觀察選擇合作供應商的關鍵因素。



副理事長李欣怡會後表示，今天非常感謝金耀工業紀志松總經理和紀寧理事讓我們可以向金耀工業學習，一起節能減碳。謝謝李訓谷老師和陳耀德老師，遠從台南和台北來為我們講解綠建築節能和CDP 氣候變遷問卷分析。

我們觀察報名很多ESG課程，但回頭看看自己公司卻不知道可以怎麼做，因此設立LINE群組讓大家遇到問題可以一起討論。也期待有更多企業願意開放讓協會會員們前往參訪，把好的作法分享給供應鏈，大家一起走比較快！

如果有企業願意開放參訪，歡迎與興大永續協會聯繫。