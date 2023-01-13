施耐德電機CEO預測2023年能源轉型新契機

回顧2022年，在極端氣候肆虐與能源危機的雙重打擊下，全球市場面臨空前震盪。能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機執行長兼董事長Jean-Pascal Tricoire認為，企業應把握在危機之中的轉機，取得低碳能源管道，強化能源管理應用，並建立具備彈性的永續基礎。根據施耐德電機永續調查機構（Schneider Electric Sustainability Research Institute）調查顯示，高達55%的能源轉型者表示實現碳中和目標之根本在於改變自身能源使用方式。因此在轉型過程中，企業應思考如何在原有的能源供應下達到最大使用效率以減少資源浪費。

全球各地皆面臨氣候巨變的挑戰，歐洲頻頻出現破紀錄高溫、中國長江流域頻傳旱情、巴基斯坦豪雨不斷等，不僅連帶影響全球面臨能源危機，也導致企業的營運成本日益升高以及供應鏈重組等趨勢。此外，企業長期仰賴少數廠商提供的高碳能源（例如石油與煤炭等）也導致其能源使用模式僵化，因此企業只能忍痛接受急遽上升的能源價格而無應變彈性。然而，危機就是轉機，企業應反向思考如何取得其他低碳能源管道，強化能源的管理與應用，並從根本建立起具備彈性且永續的能源使用模式。

過往在探討能源轉型的過程中，企業往往將重點放在能源的取得卻忽略取得後的使用方式。然而能源轉型的範疇廣泛，期望在短期達到100%使用再生能源絕非易事。減少營運能源浪費的首要之務為精準掌控能源使用。不同於複雜的永續轉型過程，企業可以透過電氣化來達到提升與監控能源的雙重目的。透過能源驅使營運電氣化，將過程中的維運資料透過大數據分析及人工智慧運算，評估並優化整體能源使用效率。

施耐德電機執行長兼董事長Jean-Pascal Tricoire表示，「歷經2022年的紛擾，我們都展現出超群的韌性，然而面對2023年，我們需要更加積極布局能源轉型以因應下一次危機。氣候災害和能源危機是全球需要共同面對的議題，施耐德電機深知此一躍進絕非一蹴可及。然而好消息是現今的科技發展已足夠做為轉型的基石，只要各行各業攜手合作，相信一定能共創永續未來。」