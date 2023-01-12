Epson攜手紡織所打造噴印創新研發中心 加速紡織業數位轉型

隨著氣候淨零永續議題成為全球顯學，企業對ESG、永續經營愈發重視，國發會亦於今年宣布2030年減碳24％的目標，以及2050年淨零碳排路徑及策略。全球創新科技領導品牌Epson秉持著「省、小、精」的核心理念，以創新技術實踐對社會與環境的承諾，攜手紡織產業綜合研究所共同打造「噴印創新研發中心」，並於11日舉辦開幕揭牌儀式。

此次合作將共同協助傳統印染產業邁向環境永續發展，透過將數位印花科技導入傳統紡織產業，以高效率、省人力、低汙染的印染製程，協助企業打造新型態生產模式，不僅可因應全球少量多樣趨勢，更兼顧環境永續目標。紡織印染數位轉型的入門首選Epson ML-8000數位印花直噴機，搭載8顆日本最新PrecisionCore工業級噴頭及精點微噴技術，除了將花色印製於衣物上，亦能夠為窗簾、皮革製品與沙發等不同材質的多項產品增添色彩與圖形。染料方面，ML-8000可選用通過Bluesign認證的酸性油墨，與更加環保的Pigment顏料油墨，使製程上能夠大幅降低對環境造成的衝擊。

Epson與紡織產業綜合研究所的合作，首次於ML-8000運用Pigment顏料油墨，令製程更加環保並減少汙水的產生。圖／業者提供

台灣愛普生多年來致力於透過創新科技解決社會問題，對於此次噴印創新研發中心的成立，台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示：「近年來，全球氣候危機意識不斷提升，在政府大力倡議之下，眾多企業紛紛尋求對環境更加友善的商業模式。許多紡織業者不僅愈加重視環境保護議題，也更理解數位印花的重要性與優勢。相對傳統印染的高耗電、高耗水與高汙染，數位印花能夠大幅降低污染物的產生，相較於傳統印染製程，使用數位印花直噴機，最多可省下50％的用電、40％的用水量，更能夠降低95％的汙染。對於用戶而言，不僅精省生產成本，更減輕對地球的負擔。」

財團法人紡織產業綜合研究所所長李貴琪表示：「紡織產業綜合研究所致力於推動臺灣紡織產業導入新技術及自動化，並持續朝『高階化』、『數位化』及『永續化』三個面向發展。我們透過輔導紡織產業數位轉型的方式，協助企業進行設備升級，進而減少紡織業所產生的碳排放，以達成台灣在2030年前減碳24％的目標。為加速台灣傳統印染產業數位轉型，本次與Epson聯手打造噴印創新研發中心，做為紡織業數位轉型的推進基地，並期盼藉此加速整體產業轉型的進程。」

解決環境污染與人力短缺困境 強強聯手加速推進數位轉型

面對環保意識的增長與人力短缺問題，Epson與紡織產業綜合研究所攜手合作，加速推進台灣紡織產業數位轉型，期盼透過數位列印科技為紡織業注入新活力。除了協力打造噴印創新研發中心，紡織產業綜合研究所也透過企業輔導的方式鼓勵業者進行數位轉型，為企業主提供專業輔導的顧問服務。傳統印染技術不僅耗費大量電力，更會產生汙水，進而對環境造成危害。根據數據顯示，染整產業污水排放量位居全國製造業排放量的第5位，廢水回用率卻只有7％。若廢棄染料若處理不當，更可能會嚴重影響生態系統與飲用水資源。

紡織印染數位轉型除了能夠有效減少傳統製程所產生的污染物，更能化解其所面臨到的困境。如在製作時程與人力上的問題，傳統印染需花費約6位的人力並耗時45至60天才能完成製程，而運用數位直噴技術可省去製版與染料人工調色的步驟，使工時大幅縮短至14天內，並僅需一人即可完成。相較傳統印花，數位印花品質穩定、生產時用水量少、使用汙染性低的染料，也能夠小批量生產滿足現代客製化產品的市場趨勢，在環保、即時性與製程上都具備優異的表現。

紡織印染數位轉型入門首選 ML-8000打造高品質解決方案

Epson ML-8000數位印花直噴機搭配Pigment顏料為業主導入數位印染製程的入門首選，相較於傳統蒸洗印製程動輒數千萬元投資，僅需數百萬預算即可投入紡織印染數位轉型，以數位噴墨代替傳統染整，運用低碳印製技術與簡化生產流程，為企業提供優異的數位印花解決方案。ML-8000數位印花直噴機搭載8顆日本最新PrecisionCore工業級噴頭及精點微噴技術，在細緻噴印上媲美義大利數位印花高階設備，能夠製作出仿刺繡、漸層色彩與幾何圖形等高附加價值的印花工藝。有別於傳統印染，ML-8000最多可省下50％的用電、40％的用水量並降低95％的汙染，不僅節省成本、也對環境更加友善。

ML-8000數位印花直噴機搭載8顆日本最新PrecisionCore工業級噴頭及精點微噴技術，可廣泛印製於各式材質上。圖／業者提供

此次Epson與紡織產業綜合研究所的合作，首次於ML-8000運用通過全球有機紡織品標準認證機構ECOCERT GOTS認證的Pigment顏料油墨，使製程上能夠省去蒸煮與水洗的步驟，以減少汙水的產生；在印製產品與布料方面，Pigment顏料油墨能夠印製在多數布料上，如聚酯、皮革、亞麻，其中混紡布的應用更加廣泛，常見於日常穿著、高級時裝、家用紡織品等產品。ML-8000支援雲端列印管理，可透過電腦或手機遠端即時監控機器的運作狀態，掌控製作進度。Epson不僅提供優良的硬體設備，令業者能夠製作高品質的印花產品，更提供在地原廠的專業服務，提升維修時效同時大幅降低交貨延遲風險，為用戶打造更優質的使用體驗。

Epson透過創新科技，為有意導入紡織印染數位轉型的印染業者提供多元解決方案，以齊全的紡織數位印花機產品線，滿足不同業者的生產需求。面對全球紡織印染產業的數位轉型浪潮，紡織產業綜合研究所更提供紡織產業與市場分析及諮詢顧問、人才培訓課程規劃等多樣服務註四，協助印染業者在轉型的過程加速紮根，提升產業競爭力的同時更兼顧環境永續。