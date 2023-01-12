叡揚零碳雲解決「碳焦慮」雲市集平台選購有補助

落實ISO 14064、ISO 50001認證與管理最佳系統

在企業引頸期盼下，叡揚資訊於2023.01.12日全新推出「Vital NetZero 零碳雲」，整合「ISO 14064溫室氣體盤查」與「ISO 50001能源管理系統」兩項國際標準的認證與管理系統，解決碳盤查的過程中涉及到不同範疇、不同排放源對應到不同碳排係數、單位換算與碳排量計算公式等紛亂與複雜，擺脫傳統人工使用試算表可能產生失誤與人員異動傳承困難等風險。

數位發展部數位產業署署長呂正華於活動現場中分享，推動數位轉型讓企業翻轉與推動淨零轉型愛護地球，開創淨零下的競爭力與新商機，所以是雙軸轉型，運用雲端數位平台既環保又有效率，叡揚資訊零碳轉型和數位轉型的服務都有上到臺灣雲市集，企業利用臺灣雲市集的補助點數來採購，將由政府負擔五成，最高可補助三萬點，歡迎把握使用。企業可透過「Vital NetZero 零碳雲」將碳盤查與節能減碳管理流程，化繁為簡，輕鬆完成數據的集中收集、計算與長期管理，加速自主進行盤查，落實碳排查管理於日常，可隨時舉證ISO合規相關文件與數據，落實解決「碳焦慮」。

叡揚資訊總經理特助/創新研發中心處長李漢超指出，企業此刻要慎選使用到2050年、將近三十年的數位工具系統，不能只是碳排量計算或是申報工具，一套完善、整合碳盤查與節能減碳管理的系統，才能支持企業長期管理與達成淨零排放永續目標。

叡揚「Vital NetZero 零碳雲」具備以下三大特色：(1)減少人工作業與失誤-透過一線人員收集與上傳碳排源活動數據，線上儀錶板即可正確計算與分析碳排量，並一鍵產製盤查報告。(2)彈性擴充與整合能力-提供專用、標準化、可自行擴充盤查表、公有與私有自訂的碳排係數，滿足各式各樣排放源的碳排量計算，並可跨年度、跨單位、跨供應鏈彙整與統計碳盤查數據；同時可跨ISO標準，從溫盤、能盤到碳足跡貫穿碳盤查總量與明細數據。(3)落實淨零排放行動-基於碳排源活動數據明細、持續洞察分析鑑定重大碳排來源、進行減排目標管理與持續改善。

叡揚「Vital NetZero 零碳雲」簡化碳盤查以及節能減碳的日常管理作業，充分支持企業可以進行自主盤查與長期的節能減碳管理，落實淨零排放承諾。

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