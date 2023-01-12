奧地利BANNER電池 台灣市場泰元貿易代理

文/葉圳轍

1937年創立的奧地利BANNER紅牛電瓶，超過85年的全球知名電池品牌，供應歐洲各大汽車廠新車組裝OEM及全球補修AM市場使用，台灣市場由泰元貿易獨家代理銷售。

近幾年，在台灣路上常見的PORSCHE和BMW新車，原廠即普遍配置BANNER紅牛AGM電瓶，而BANNER紅牛EFB電瓶也成為VW和SKODA新車原廠配置使用；足見高品質的BANNER電瓶，深受各大知名車廠肯定。

泰元貿易表示，現今怠速啟停或充電制御的車款日漸增加，歐系啟停及煞車動能回收車款多數使用AGM；而歐系與日系單純啟停或日系制御使用EFB為主。随著車輛技術進步，配備提昇及環保節能啟停ISS START/STOP或AMS/CCS (Charge Controlled System) 巳廣泛使用於現在的車款之中；AGM(玻璃纖維隔板電瓶)，現有50AH、60AH、70AH、80AH、92AH、105AH等各式尺寸容量或EFB(高效能富液式耐充放電瓶)，現有65AH LN2、LBN3 / 75AH LN3、LBN4等高身低身尺寸容量。因此安裝電瓶時應慎選適用的規格容量及確實完成相關電腦設定及編程，並正常使用車輛且避免長時間停放，才能滿足車輛電瓶的裝載需求及電瓶的壽命。

泰元貿易為專業汽車零件供應商，所代理的汽車電瓶品牌，另有加拿大CLARIOS旗下品牌韓國廠生產製造DELKOR、CENE、PUMA…等，歐、美、日規格齊全，可迎合各車款需求。更多電瓶及其他產品訊息可參考泰元貿易全新網站。

網址：www.tstiger.com。