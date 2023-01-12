新舒車KME駐車空調 解決車輛關閉引擎後的空調需求

文/葉圳轍

專業於電動巴士冷氣的新舒車企業公司，為因應國內運輸業駐車(停車)空調市場所需，獨家代理日系規格的KME駐車空調，為運輸業解決關閉引擎後的空調需求。

KME駐車空調是由太倉京和機電公司開發製造，該公司已成立15年，產品主要銷售地區為日本跟德國，2009年KME第一代車用直流變頻空調，開始配套安裝於日本五十鈴GIGA車型，憑藉著堅硬的品質與源源不斷的技術創新，開啟了五十鈴14年的合作。太倉京和機十五年間為提升品質持續自我要求，已先後通過IATF16949品質管理認證，及ISO14001.ISO50001.OHSA18001等，經日本和德國公司多年市場驗證，品質始終如一，受使用者肯定。

新舒車特助邱紹雯表示，該公司秉持「不斷超越，追求完美」的品質政策，要推展就應推出最好的產品；這次與KME合作也是想運用太倉京和機電多年在車用全直流變頻空調累積起來的寶貴經驗和特有的核心技術，其引進來台灣，讓國內運輸業者也能享受高效能的駐車空調。

邱紹雯說，KME駐車空調有背掛型及置頂型供選擇，夜間使用可長達12小時，適合營業用巴士、卡車、拖車、貨車、工程車、特種車或露營車使用，該公司可提供免費諮詢服務。

新舒車企業是國內最專業的巴士冷氣空調系統製造商之一，承襲世界權威德國SÜTRAK原廠規格設計，受到全台最多客運巴士的採用，也是國內電動巴士冷氣製造供應商，直營及合作特約保養廠遍及全省，可提供完善的售後服務。

洽詢電話：0900-672098賴先生。