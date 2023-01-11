打造台南之肺「森林電廠」 九崴電力釋出15公頃改成生態公園

配合國家能源轉型，2025年天然氣發電占比提升至50%目標，九崴電力今（11）日正式與台電公司完成「115年商轉燃氣機組電力採購案」簽約用印，預計2026年6月將可為大台南生活圈及南科提供600MW（百萬瓦）電力，以支援南科擴建後新增的龐大電力需求，及核三廠2025年除役後的電力缺口。

為打造台灣第一個值得驕傲的淨零天然氣電廠，並回應當地居民的期盼，九崴電力作出重大決定，原計畫中25公頃基地共興建三期的天然氣電廠，將終止第三期開發計畫，並將第三期建廠用地配合其他綠地，挪出15公頃面積打造「台南之肺」，意即將60%以上主要土地規劃成為「森林生態公園」。

未來「森林生態公園」除種植台灣原生種的樹木以外，也將跟大學合作一起規劃，並增設鳥類生態滯洪池，爭取將森林取得碳權認證，此計劃不僅將提供周遭居民更好、更潔淨的生活環境，增加戶外休閒、運動的好去處，進一步提升鄰近社區生活品質，如同大安森林公園帶動周邊房地產價格穩定向上。

九崴電力表示，目前歐盟已將天然氣列為環境永續的綠能，符合企業一貫以ESG永續發展、打造綠能、潔淨能源為使命；除了在規劃之初即以最先進的技術及轉換效率，建置優於環保署及環評規定的低碳燃氣電廠自許，更期望成為全世界值得驕傲的「淨零電廠」。

九崴電力不僅在去年8月首創民營電廠之先，與中興工程顧問社研究團隊簽訂「碳封存技術合作協議」，將優先投入南科燃氣電廠附近二氧化碳封存之先期地質潛能評估、試驗場址概念性規劃及風險分析等技術合作，進而朝向中長期二氧化碳捕捉與地質封存發展策略研析。此外，並與國外知名機組大廠合作，將利用最新技術的「氫燃料」發電，致力朝向淨零碳排。

九崴電力指出，目前規劃的燃氣管線沿線無任何住戶，空汙排放量遠低於環保規定。且天然氣管線設置檢測、嚴謹的安全監控標準均遠高於一般家用天然氣管線。此次為了與當地居民共榮共生，主動釋出誠意，挪出15公頃打造「森林化的電廠」；總經理徐崧富說：雖然燃氣電廠已非常乾淨，規劃目的希望以森林生態包覆電廠，最終目的是打造一個無工安、無汙染，安全且潔淨的「淨零電廠」。

南科產值已破兆元，市內多處工業區也在積極規劃中，府城將躍升為未來城、科技城，尤其核三廠將在兩年後除役，九崴電力將可成為大台南的電力穩定基礎做出貢獻，尤其在企業自動化轉型，大型的數據機房、電動車充電樁等經濟起飛等皆需要電力穩定的供應。

近期有部分居民疑慮電力的設置，將影響到周邊居民的生活品質，九崴電力表示：「我們對環境的堅持，會超乎大家的想像，前期因為選舉期間不便去干擾選舉活動，現在選後，將會啟動跟各方居民溝通協調，解決居民的擔憂。」期望針對台南的產業、繁榮、安全等，創造多贏局面。