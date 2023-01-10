金屬中心攜手文藻開辦離岸風電學分班

文/葉圳轍

因應國家風力發電產業發展人才需求，金屬中心海洋專區攜手文藻外語大學(文藻外大)，開辦離岸風電學分班，培育具外語溝通能力的人才，讓文科菁英有機會晉升百萬綠金人才的行列。

金屬中心表示，自政府訂定2025年要達成5.7GW離岸風場總裝置容量的目標後，廣邀世界各國大廠來台投資，眾多外商已在台成立亞洲總部及分公司，準備長期紮根與放眼亞洲市場。這樣聯合國般的產業職場環境，流利的外語溝通能力，必定是想投身這股熱潮職缺少不了的入門檻。

金屬中心指出，該學分班乃為文藻大學量身打造，從產業各範疇的知識概論（全球能源趨勢、台灣政策發展、風機結構介紹、機體運轉系統、風場運維策略等）到風電英文專業用語教學兼顧，並將安排師生實地參訪，讓學員得以將所學知識融會貫通；同時為文科學生籌劃了兩場產業講座，透過WPD達德能源、SMC英商專業海洋顧問公司角度，傳遞『離岸風電產業也有文科人才一片天』的重要概念。

該學分班學生實地參訪。圖/金屬中心提供

該學分班共23位學生經過11週精實的課程研習，將於111學年度下學期經過合作廠商的篩選，而後進入產業進行紮實的實習，畢業後也將為台灣離岸風電發展注入新血。

金屬中心說，該中心海洋專區將持續不斷與全台各大專院校系所合作產業培訓課程，鼓勵更多跨域人才一起投入風電領域，透過這樣的產學鏈結來厚植產業人才資源，共同為國家淨零目標努力。

金屬中心海洋專區產學實習合作窗口電話： (07)698-8899分機7232顏婉琳。文藻外語大學推廣部電話： (07)342-6031分機3501林一成主任。