飛宏集團50週年 舉辦首屆企業運動會

凝聚員工向心力且不忘公益！

飛宏集團成立50週年，在2022年末之際，於林口綜合體育館盛大舉辦「飛宏集團50週年運動會＆家庭日暨馳諾瓦發表會」。這是Covid-19疫情趨緩後，首次舉辦的員工同歡實體活動，也是飛宏集團首屆運動會，並結合了因疫情停

辦兩年的家庭日、馳諾瓦發表會。活動不僅安排了活力四射的趣味競賽、親子遊戲區，並特別邀請到公益團體「桃園路得啟智學園」、「台北肯納樂活工場（自閉症基金會）」、「視障按摩小棧」加入園遊會的行列。當天由飛宏集團高階經理人帶領超過800位飛宏與馳諾瓦科技的員工跟家屬共襄盛舉，並展現飛宏集團「傳承、創新、永續」的理念，在凝聚全體員工向心力的同時，也不忘照顧員工眷屬、回饋社會。

飛宏集團全體員工選手都卯足全勁，相互合作爭取佳績。圖／飛宏科技提供

活動當天由飛宏與馳諾瓦科技的高階經理人進行「飛宏50 傳承永續」啟動儀式，緊接著在集團董事長的帶領下進行暖身操，為運動會揭開序幕。員工選手卯足全勁，相互合作爭取佳績，充分展現團隊精神；園遊會中的公益團體「桃園路得啟智學園」、「台北肯納樂活工場（自閉症基金會）」、「視障按摩小棧」皆受到熱情支持，且收穫滿滿；運動場外亦安排了親子遊戲區、個人挑戰區與各式各樣的美食攤位，讓員工與眷屬享受美好的親子時光。

運動會邀請到桃園路得啟智學園、台北肯納樂活工場（自閉症基金會）、視障按摩小棧一同共襄盛舉。 圖／飛宏科技提供



飛宏集團全球超過六千名員工，擁有五十年電源供應器的生產研發經驗，強大技術和團隊陣容能滿足各種領域的客戶需求。在永續的目標之下，為客戶提供創新技術、傳承員工專業技能；不只陪客戶成長，更與員工一同找尋自身價值、追求社會共好，這是飛宏集團的責任與榮耀，也期望集團上下同舟共濟，再創百年佳績。