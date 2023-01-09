蓋亞首度攜手Valeo 展出電動商用三輪車Rapide 3 CES大放異彩

台灣電動三輪車搭上微型交通風潮，滿足海外物流、電商、郵政配送需求

美國最大國際消費性電子展(CES)昨(8)日圓滿落幕，台灣電動車新創品牌蓋亞汽車攜手法國第一階汽機車零件供應商Valeo Group隆重展出蓋亞Rapide 3，展現商用微型移動(micro-mobility)應用新技術與可能性，受到觀展企業與民眾高度關注與好評。

商用微型移動車輛於全球特別是歐洲市場，已有相當多的實際應用案例，其中作為物流、郵政使用的三輪電動車發展快速。因應淨零減碳目標，配合各國政府致力推動商用車電動化，包括政府補助政策、建立充電設施、擴增政府及公部門電動車隊、及刺激電動車市場的稅務補助法案，皆為推動企業及民眾採用微型商用電動車的最大助力，2026年全球市場規模將上看18億美金。

蓋亞汽車Rapide 3電動商用三輪車配備1,000L大容量後貨箱，是傳統二輪貨箱容量的3-4倍。搭配蓋亞與Valeo合作開發調校的eAccess 48v馬達，擁有44Nm扭力，車輛載重可達200公斤，大幅提升運務員單趟送貨量，連全載上下坡也輕鬆自如。Rapide 3另搭配專利傾斜機制，不僅是三輪車安全上的重大突破，轉彎時車能傾斜35度，後輪平穩在路面上行駛，載重行駛駕駛更感受不到貨物重量，具高度靈活性也更安全。車輛採用經濟實惠的充電模式，加上傲視同業推出的150公里實測配送續航里程，達成服務、能源、成本效率三贏。

蓋亞Rapide 3與Valeo共同調校的eAccess 48v馬達，擁有44Nm扭力，讓車輛在高負重上下坡行駛上依舊有優異性能表現，在眾多車型中展現出獨樹一格的優勢與魅力。圖／蓋亞汽車提供

台灣物流客戶使用Rapide 3測試配送結果顯示，相較使用二輪機車送貨，除了一趟配送增加近四倍貨量，節省許多來回場站理貨、送貨時間，大幅提升配送效率，祕訣就在於Rapide 3擁有高載貨量與高機動性的雙重優勢。

蓋亞獨家開發的智慧車隊管理系統，能幫助客戶即時暸解車隊營運績效，掌握即時車輛位置、歷史資訊，可協助規畫最佳訂單配送路線，同時也能強化車隊即時異常風險管控與配送調度管理，包括充電異常監控及預先規畫車輛保養行程，進一步提升營運績效。

Rapide 3於CES展出同時，台灣亦已完成交車，首批客戶包括DHL及momo旗下富昇物流等業者率先採用，並已於歐洲及海外潛在客戶持續進行測試配送，預計2023年第二季布局海外市場。