COMPUTEX 2023海外推廣活動起跑 首站於美國CES展亮相

隨全球會展產業在疫情後快速復甦，2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）海外推廣活動於1月起跑，首站選在美國最大資通訊展-拉斯維加斯消費電子展（CES），透過該展覽向全球媒體及專業人士宣布今年COMPUTEX全面實體回歸，臺灣已開放國外人士入境，歡迎國際買主今年5月齊聚臺灣、共同參與COMPUTEX科技盛會。

今年CES於1月5日至8日在美國拉斯維加斯登場，CES主辦單位表示，本屆展覽規模較上屆成長70%以上，參展企業超過3,200 家，其中包括1,000家新創公司，參展商主要發表企業技術、元宇宙/Web 3.0、交通移動、健康科技、綠色永續、遊戲服務等領域的創新產品。

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會參加1月5日晚間在拉斯維加斯百樂宮大飯店（Bellagio Hotel）舉辦的ShowStoppers媒體快閃活動。該媒體活動是專為CES期間前來觀展的全球記者、產業分析師與其他知名產業意見領袖，提供國際媒體可不受打擾、近距離與企業代表面對面訪談空間，今年計超過800位國際媒體報名參加。

外貿協會表示，由於臺灣國境解封，國外買主對於參加COMPUTEX均引頸期盼，美國為我國重要資通訊產業夥伴，連年名列COMPUTEX前三大買主國，因此選擇美國拉斯維加斯作為海外推廣首個行程，透過CES期間ShowStoppers媒體活動，宣傳COMPUTEX全新定位「Together we create共創無限可能」，以及高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題，吸引國際媒體包括英國BBC、法國The Cafe du Geek、以色列Home Theater等40家國際平面及網路媒體皆表示有興趣赴臺參觀COMPUTEX。

此外，來自德國TechVideo記者疫情前已連續8年來臺參觀COMPUTEX，疫情期間中斷改以線上方式參與，此次得知臺灣國境已開放，期待今年可重返COMPUTEX實體展覽。另外，美國電競網路頻道Retro Handhelds希望可首度來臺採訪臺灣電競相關廠商，已規劃將COMPUTEX排入今年亞洲出差行程。

外貿協會於CES期間更拜訪國家館組團單位，邀請組團單位來臺參加或參觀COMPUTEX及InnoVEX新創展區。

2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）將於5月30日至6月2日在臺北南港展覽館1館與2館舉辦，攜手國內外科技龍頭、新創企業、加速器等重要科技生態系夥伴共同展出，可望吸引國內外3萬名專業買主及媒體參觀。COMPUTEX將於3月開放預登，邀請國內外專業人士屆時線上報名，更多展覽訊息請至官網（https://www.computextaipei.com.tw/）查詢。