喜賀！小水盟會員水律能源建造宜蘭縣第一座微水力公民示範電廠

安農溪上小水力發電的起手式 宜蘭縣搶先落實淨零綠生活行動

1月8日，宜蘭縣三星鄉安農溪分洪堰微水力發電示範點正式啟用，由宜蘭縣長林姿妙、經濟部水利署第一河川局長董志剛共同主持啟動儀式，三星鄉長李志鏞、冬山鄉長林峻輔、縣議員林佩螢、能源局張群立科長、台大水工所林文勝博士、中衛發展中心黃騰瑩經理、天送幸福綠電公民電廠廖學毅董事長等人蒞場參與，台灣小水力綠能產業聯盟亦受邀參加，由秘書長馬川佳代表出席。

宜蘭縣安農溪擁有豐沛的水資源，分洪堰水門右岸微水力公民電廠係利用蘭陽電廠發電後的尾水再次發電，一年發電量將近八千度，用於安農溪右岸自行車道 LED 地燈及平台景觀燈，並設置充電站供遊客使用。

安農溪分洪堰水門微水力發電機組。

微水力機組建造商水律能源配合宜蘭縣政府、第一河川局、農田水利署宜蘭管理處及蘭陽發電廠等單位籌備打造宜蘭縣第一座自發自用微水力公民電廠，並與分洪堰旁的冬山鄉柯林社區發展協會簽立合作備忘錄共同執行，依據分洪堰水文條件，設置「阿基米德水輪發電機組」，水律能源執行長陳谷汎說明該機組為水律能源國產打造螺桿式的水力發電機組，具有耐磨損、轉速慢、發電效率高、耐洪災等特色，安裝面積小又能穩定發電，是對環境和水中生物友善的設施。

近年來面對溫室效應造成極端氣候衝擊，推動節能減碳已是政府與全民需共同努力方向。參加啟動儀式的縣長林姿妙、環保局長黃政釧、第一河川局長董志剛等長官皆表示安農溪擁有豐富的水資源及生態環境，是重要地景資源及觀光據點，現搭配對生態衝擊低的微水力發電，從發電、微水力、灌溉到民生使用，充分發揮「一滴水用四次」之精神，並對微水力公民電廠可以連結當地社區發展推動環境教育課程給予肯定。縣長林姿妙表示今年度更規劃開始進行全縣小水力潛力評估，推動於宜蘭大小河川，發展分散式能源並讓區域能源可自給自足，落實淨零綠生活行動。

左起：台大水工所林文勝、第一河川局長董志剛、水律能源執行長陳谷汎。

小水盟秘書長馬川佳表示喜賀台灣第一座微水力公民示範電廠成功建造，此為社區居民共同參與能源轉型，環境教育以及帶動地方創生重要示範，也是安農溪上小水力發電的起手式，河川小水力發電的潛力遠大於此，小水盟會員已在安農溪努力多時，並樂見宜蘭縣能妥善發展河川小水力，未來成為能源自足並兼顧環保的烏托邦城鎮。