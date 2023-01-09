考照、教學樣樣通 寰宏學校課程夯

根據交通部民航局規定，欲使用植保機（農業用無人飛機），需取得「遙控無人機專業操作證」，若要做代噴工作，還須取得農委會藥毒所「空中施作類別之農藥代噴技術人員證書」，而依據植保機型的重量不同，也有不同等級的證照需要取得（可參考寰宏農業科技：到底要考哪一張？民航局無人機操作證分類介紹），更重要的是，學習植保機的操作不應只是為了應付考試用，是要能夠為自家農田帶來更好的收穫。有鑒於如此複雜之考照流程、操作技術，寰宏農業科技股份有限公司長期以來積極開辦寰宏學校，教授證照考試內容、飛行原理、藥劑調配、模擬飛行、模擬考照等課程，並持續根據學員的回饋優化課程，讓上完課的學員們都能夠成為獨當一面的「神機手」！

有別於傳統室內授課方式，寰宏學校提供實體飛機操作及演練場地，讓學員操作更熟稔。圖／業者提供

植保機的導入，對人力短缺的農業來說是一大助力，但如同勞工需要培訓一樣，操作植保機也需要受過專業訓練，才能夠精準的實行噴灑、施肥。寰宏公司表示，由於每位學員在種植面積、地形、物種各不相同，在起降、航線規劃、藥劑量使用上都要有客製化的計算，才不會因為航線規劃問題撞上障礙物，或藥劑濃度錯誤導致灼傷作物…等，擁有多年教學經驗的寰宏學校，其師資不僅可以教授學科知識，更能依據豐富的實務經驗提供學員許多專業建議，並透過學員間的互相交流學習達到共同成長的效果。

在課程規劃上，寰宏學校以每隔兩個禮拜的週三及週四，設計兩個整天為一梯次，並採6-8人小班制，以保障其品質，而在課程的內容安排上，不論是學科的飛行原理、證照考試題庫、機型介紹、民航局法規說明、藥理知識，或術科的飛行前後檢查、飛行實況、模擬考試等，都能得到豐富的知識，值得一提的是，寰宏學校除了在北、中、南有模擬考場外，在東區的模擬考場特地選在東華大學育成中心，也是民航局的原場考照場地，對於拿取證照來說是一大加分。

圖為寰宏學校在GPS模式的課程規劃，其中安排兩天全天教學指導，並根據使用者需求給予更深入的建議。圖／業者提供

寰宏表示，開辦寰宏學校後陸續收到許多學員們的正面回饋，不論是剛開始使用植保機的民眾，或已經使用多年，陸續回購不同機型、種植不同農作物的客戶，在操作植保機上是越來越得心應手，比起自我摸索來得更有效率，不只開辦植保機培訓課程，寰宏農業科技也是大疆植保機台灣代理商，自2022年4月及11月陸續發表大疆T30、T20P新機型以來，開課的每一梯次幾乎場場爆滿，同時也有愈來愈多農會、社區、產銷班團體包班報名上課，顯現植保機導入農業來生產作物的接受度越來越高，是未來勢不可擋的趨勢。