COMPUTEX官方獎項Best Choice Award 2023開放報名

元宇宙、智慧車、AI、5G、電競、智慧應用成國際買主採購新主流

亞洲年度指標B2B科技專業展COMPUTEX，將在5月30日至6月2日於台北南港展覽館登場，共同主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，作為國際買主採購指標的官方獎項Best Choice Award（BC Award）競賽，今（2023）年順應產業趨勢規劃元宇宙、智慧車、AI、5G、電競、智慧應用、資安等熱門競賽項目共15類，並將免費參賽產品數開放至5項，期能透過BC Award選出更多優秀的產品，得獎產品亦將於展中擁有專屬展示區域，年度大獎及金獎獲獎廠商將於開幕典禮進行頒獎，除了將廣獲媒體青睞外，更是年度國際買主採購指標，是廠商科技產品獲得肯定的年度重要競賽獎項之一。BC Award 2023競賽已於去（2022）年12月5日開放報名，歡迎海內外參展廠商踴躍參與！

TCA指出，由於半導體製程持續微縮，帶動NVIDIA、Intel、AMD等科技大廠GPU、CPU算力全面提升，並加速ADAS（先進駕駛輔助系統）技術落地、再加上AI技術與應用快速演進（如OpenAI推出的ChatGPT服務、Midjourney AI生成藝術工具等），網路傳輸速因5G通訊與光纖寬頻基礎設施佈建持續提升，包括Mini LED、Micro LED等顯示技術也開始普及，使得元宇宙、智慧車、AI、5G、電競、智慧應用等創新解決方案，不僅是科技產業近年熱門話題，也成為COMPUTEX 2023國際買主採購解決方案新主流。

根據IHS Markit數據顯示，2030年全球智慧座艙市場規模上看681億美元，2021-2030年複合成長率高達6%。因應智慧輔助駕駛全面普及趨勢，且智慧座艙又以台灣科技大廠為主要供應鏈，因此BC Award 2023的Vehicle Technology & Smart Cockpit項目，將協助參展廠商曝光車用技術產品與智慧座艙相關解決方案。

TCA表示，由於世界各國已全面開放邊境，國際買主採購需求逐漸升溫，廠商對於展覽曝光需求亦持續增加中，若能從BC Award脫穎而出，將有助於增加產品能見度，提升產品在國際買主心中的信賴度，加強產品於全球的銷售力道。報名網址（https://bcaward.computex.biz/BCrule.aspx）。