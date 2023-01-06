中華軟協邁向40週年 盼帶領台灣資服業走向國際

中華民國資訊軟體協會是國內歷史最悠久的高科技協會，自1983年成立至今，今年邁入40週年，昨（1/5）日該會舉辦旺年會，宴請理監事及政府相關部門主管，現任理事長，同時也甫於去年10月獲選為亞太資訊服務業組織 （Asian-Oceanian Computing Industry Organization，稱ASOCIO）主席的沈柏延，他在宴會上重申資服產業五項戰略目標，盼能為台灣再造一個兆元產業。

中華軟協40週年旺年會以「臺灣數位轉型，實現碳排淨零」為主題，行政院副院長沈榮津與會時指出，80年代，政府推動IT產業上市計畫，奠定了台灣IT產業榮景，現在，所有產業都面臨轉型壓力，連最傳統水電業都要數位化，這也是台灣資服業的機會，帶著大家一起動來的重任要交給數位發展部部長唐鳯。沈榮津也期許沈柏延理事長藉擔任ASOCIO會長之位階能幫助台灣資服業走向國際。

唐鳯部長出席這場活動時指出，由中華軟協撰寫的「2022資訊服務產業白皮書」已是數位發展部業務推動的重要指南，近期數位部發佈「具電子簽章效力之電子簽章技術」函釋，日後只要電子簽章平台使用具「電子簽章」效力演算法或技術標準，經當事人同意使用者，即具電子簽章效力，這項政策接軌美國標準，有利於跨境服務之簽章有效性。

中華軟協於2022年9月出版「2022資訊服務產業白皮書」，針對從國家到產業發展列舉五項戰略目標：1、建立數位強國。2、促進數位平權。3、加速數位轉型。4、強化資安防護。5、兆元數位服務。沈柏延說，中華軟協過去一年積極協助資服業發展，7月份舉辦「數位應用週」一連4天的線上系列活動，邀請90位業界領袖、學者分享相關主題，共有20萬人次在線上參與。10月在新加坡，沈柏延在ASOCIO會員支持下當選會長，沈柏延說，在去年的新加坡ASOCIO大會及WISTA的WCIT大會上，由中華軟協推薦台灣軟體有11項獲獎，未來2年，他也將透過國際平台推動我國軟體國際化。