Vertiv發布3大新白皮書，探討瞬息萬變的資料中心基礎架構

預制式模組化設計、非架高地板冷卻策略、燃料電池成新應用的可能性

關鍵數位基礎架構與營運持續解決方案全球供應商Vertiv (NYSE:VRT)針對資料中心基礎架構的重要議題發布三篇新白皮書，內容涵蓋預製式模組化創新設計、非架高地板（non-raised floor）的冷卻策略，以及用燃料電池取代傳統柴油發電機的可能性。

全球資料中心業者持續建置日趨複雜的混合型網路，讓企業、雲端和邊緣應用程式滿足消費者迅速增長的需求。面對用電量與用水量攀升，業者必須在業務成長與迅速擴增容量的需求之間取得平衡。而Vertiv新白皮書將探討這些議題，並為資料中心業者提供參考策略。

液冷解決方案

數十年來，人們普遍認為資料中心業者必須架高地板才能提高冷卻技術的效率。然而，為了支援大數據分析與其他數位工作負載，資料中心的密度不斷攀升，業者必須在狹小的空間持續添加新運算設備，但這也連帶給負責熱管理系統的冷卻設備新的負擔。 更多資訊，請閱讀 非高架地板的資料中心適用的冰水冷卻解決方案。

預製式模組化資料中心

Vertiv預估資料中心基礎架構將朝更環保的設計發展，也就是預製式模組化設計。從電源、散熱模組與可移動式設備組合等模組化元件到完整的預製設施，標準化將成為企業、超大型資料中心與邊緣網路的預設模式。完整資訊請閱讀 預製式的下一步：超大型資料中心的混合設計。

在2022年，Vertiv被Gartner®《邊緣運算》與《中型企業》發展週期(Hype Cycle™)報告以及《新興技術影響力報告：通訊篇》評比為微型資料中心解決方案的代表廠商。

更高的燃料效率

為提高速度與效率，超大型資料中心業者將會考慮使用氫燃料電池來取代柴油發電機。而Vertiv將成為推動燃料電池應用過程的領導者角色，助業者達成碳中和目標。更多資訊，請閱讀 評估燃料電池為資料中心提供電力的潛力 。

Vertiv在今年11月發布了 2023年資料中心趨勢報告。根據該報告的預測，未來相關法規將變得更加嚴苛、模組化和預製式基礎架構將更加普及、業者將使用其他替代方案取代柴油發電機、高密度機櫃將使用液冷技術散熱，以及邊緣基礎架構將更受重視，以因應5G和元宇宙的低延遲和高密度需求。

Vertiv台灣總經理侯建州表示，「Vertiv持續關注有助於提升能源效率、營運成效、安全性、獲利能力與競爭優勢的變革。我們很高興能與資料中心專家分享這項研究，幫助他們了解有助於提升效率、成效和上市時程的趨勢和策略。」

如要獲得更多2023年產業趨勢與Vertiv資料中心和通訊網路完整解決方案的資訊，請至Vertiv.com。

關於Vertiv

Vertiv（維諦）致力於保障客戶關鍵應用的持續運行、發揮最優性能、業務需求擴展，並為此提供硬體、軟體、分析和延展服務技術的整體解決方案。Vertiv協助現代資料中心、通信網路、商業和工業設施克服所面臨的艱巨挑戰，提供全面覆蓋雲到網路邊緣的電力、冷卻和IT基礎架構解決方案和技術服務組合。Vertiv擁有約2萬名員工，在全球130多個國家開展業務。Architects of Continuity™恒久在線，共築未來！如需瞭解更多的資訊，歡迎造訪Vertiv.com。