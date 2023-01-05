天虹6日登錄興櫃 半導體設備類股添新尖兵

台灣的半導體產業被視為「護國神山」，台灣半導體先進製程設備上，也出現一家世界級亮點企業-天虹科技；2021年法國知名半導體及電子元件研究機構Yole Développement於ALD設備報告中，天虹是台灣唯一被提及，且與應用材料、科林半導體、東京威力科創、先藝科技等大廠並列，全球ALD設備供應商之一。

天虹科技(6937)是一家成立二十年的半導體製程設備、零備件供應廠，股本6.07億元，員工約300人，2021年營收16.55億元，總公司位於新竹縣竹北市，湖口工業區為半導體設備研發總部，主要經營核心-董事長兼總經理黃見駱、創辦人及副總經理羅偉瑞、集團執行長易錦良，三人都來自美商應用材料公司，擁有27年半導體資歷的易錦良，曾任應用材料全球副總裁，帶領應材全球超過三千名工程師，服務全球半導體、顯示器及太陽能客戶。

創立初期，天虹從半導體設備零備件及維修業務出發，提供客製、翻修、改良改進客戶現場設備為主，在擁有數十年豐富經驗的工程團隊及穩定的協力廠配合下，每年銷售耗材品項超過千項、維修零組件數量接近萬件，特別是用在高真空電漿設備的半導體機台真空反應室內的零組件；2017年3月天虹成立半導體設備開發處，研發製造自有品牌的國產半導體機台；第一年研發團隊只花了七個月就完成第一台設備的設計、製造、組裝及客戶測試，13個月賣出第一台設備，五年內陸續開發推出，ALD原子層沉積、PVD物理氣相沉積、Bonder鍵合機、De-Bonder解鍵合機、Skiwar自動取放片機，預計今年推出Descum設備。

天虹湖口工業區廠房面積逾3000坪的設備研發總部，設有無塵室1000等級實驗區及10000等級組裝區，歲末年終之際，實驗區多台最新的ALD、PVD設備正與半導體大廠合作進行開發測試，組裝區也忙著趕工組裝薄膜機台，這裡是台灣半導體產業之各類高真空電漿製程設備發展基地。

以成為跨領域的半導體設備供應商為目標的天虹科技，2017年起聚焦以高真空電漿製程設備技術發展自有品牌的半導體設備；有別於過去台灣半導體設備業主要是聚焦濕製程設備開發，或替國外設備商的生產代工，天虹擬定設備國產化發展策略，每一種機型都要求七成以上使用MIT的零組件，且作業軟體自行開發，整機系統不受制於人，據悉目前相關指標都有達標。

執行長易錦良指出，天虹發展半導體製程設備絕不複製抄襲，技術團隊非常重視發展自有完整軟硬體技術，專利佈局上投入很深，迄今提出申請的國內外專利總數累積達428件，台灣185件、中國177件、美國63件，核准專利共261件，其中三成為發明專利。

根據金工中心統計之國產晶圓設備供應商資料指出，半導體前段製程設備屬於奈米等級，設備技術門檻極高，以美、日、歐廠商供應為主，由於國內設備廠多為中小企業，切入難度高。天虹在物理氣相沉積設備-ALD、PVD為唯一有能力生產與供應奈米等級設備的本土業者。

天虹在半導體前段製程設備九大區塊中，以高真空電漿設備(PVD、ALD)在薄膜製程領域成功突破美、日大廠壟斷，切入市場，另外Bonder/Debonder在化學研磨製程領域也打進市場，短期內並計畫以Descum突破乾蝕刻區的市場應用。零備件產品應用則橫跨各半導產業九大區塊，尤以PVD、CVD、ALD、Etch、Furnace、CMP設備服務方案為主；設備及零備件兩大業務皆橫跨矽基半導體、化合物半導體、光電半導體、半導體封裝。

設備研發團隊以五年時間，在半導體前段製程設備領域成功以高真空電漿技術，開發出自有品牌的PVD、ALD、Bonder、Debonder等設備機台，且快速打進蘋果供應鏈、半導體前段製程供應鏈、第三代半導體市場，董事長黃見駱戲稱「二十年磨五劍」，高度的肯定自家設備研發團隊的努力與成果。

6日登錄興櫃戰略新板的天虹科技，自結去年前11月營收15.39億元，營業毛利7.07億元，毛利率45.99％，優於前一年的40.01％，淨利3.03億元，賺贏前一年全年的2.24億元，EPS5.46元，超過前一年的EPS 4.57元。展望2023年，在下半年半導體景氣回溫，並進入產業旺季下，法人樂觀看待天虹營運成長力道，今年營運仍成長可期。