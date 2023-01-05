施耐德電機發布2022 C-Level永續發展研究報告

揭示企業日漸擴大的永續發展差距

為持續深耕永續發展領域，能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric近期發布2022 C-Level永續發展研究報告（A C-Level Pulse Check – Corporate Sustainability），委託全球知名調研公司Beresford Research，針對全球超過500名企業巨頭的高階主管進行調查，並依據企業回覆將被研究者劃分為永續發展的領導者（Leaders）、追隨者（Followers）及落後者（Laggards），以探討位於永續發展不同階段的企業、在未來五年間應如何制定及執行永續策略，並剖析其面臨的挑戰。調查結果顯示隨著企業運用不同角度權衡永續發展的必要性，更點出領導者與落後者間的差距也將日益擴大。

極端氣候席捲而來，伴隨能源危機加劇的挑戰下，各國政府紛紛發布更加嚴苛的淨零目標。縱使在ESG浪潮下，許多企業提出減碳相關承諾，但根據施耐德電機的永續發展研究指出，在未來三年間，企業平均僅願意投資不到2%年度營收的預算至永續領域。儘管多數企業已準備好投入永續發展行列，但並非所有企業都將其視為首要之務。

如今多數企業均在布局永續發展，但企業領導者與落後者在預算規劃上卻存在著巨大的鴻溝，且當中的差距甚至達兩倍之多。這也使得在永續評分落後的企業要追上領導者的腳步變得更加困難。根據調查，此差距源自於企業面對永續發展的心態。在企業領導者中，僅12%企業表示預算及花費為發展永續的重要考量，顯示對於永續領域的領先企業而言，預算並非阻擋轉型的主要因素。反之，他們相信透過逐年增加預算以積極實踐企業永續責任、必能在未來為公司創造更深遠的價值。這也帶動22%的企業落後者願意投資高於原先3至5%的預算至永續發展。

在永續發展的過程中，企業可以選擇與內部團隊或外部第三方團隊進行合作。施耐德電機永續報告中的另一項結論指出，高達58%企業領導者傾向與外部團隊進行合作。在永續規劃起步之時，比起漫無目的的找尋轉型方案，領導者偏好尋求外部專業團隊的協助，制定長期且可執行的永續目標及方案。儘管短期內企業會需要付出額外花費，但就長遠發展而言，才能夠幫助企業在未來順暢接軌市場需求，並完成綠色轉型。

施耐德電機關鍵電力&永續部門業務副總經理黃建棠表示，「從這個調查中可以觀察到，儘管企業領導者一致認同數位化對於永續發展的影響，卻僅5%落後者認可此觀點，懸殊的比例更加證實領導者與落後者間的差距正在日益擴大。然而，永續發展並非企業彼此競爭的項目，施耐德電機相信唯有大家齊心合作，攜手朝向永續目標前進才能夠真正共創永續未來。而施耐德電機透過整合領先世界的製程及能源技術推動數位轉型，期望在永續發展中提供專業的諮詢及服務，成為企業在應對永續轉型的最佳助力。」

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