台灣富士軟片資訊 助提升數據資產安全性

台灣富士軟片資訊推出全新Apeos 7580 / 6580 A3高階黑白多功能事務機，挾高速列印規格、強化資安防護度、升級環保節能之功能應用，為使用者帶來更加流暢且安全高效辦公的同時，實踐環境永續。

設備即安全 守護數位資產再進化

隨著政府釋出資安即國安戰略之下，推動各大企業依循政策以強化資安防禦能力，金融機構與政府部門更是保護數位資產的先鋒產業，積極尋求高階安全等級的資通訊設備，以防客戶相關資料和國家資訊遭駭客竊取或人為洩漏。

在此趨勢之下，Apeos 7580系列多功能事務機聚焦驅動資料保護的四大關鍵：強化安全啟動機制、主動偵測與復原、加密資料儲存和傳輸，以及整合文件資安解決方案，層層防禦機敏文件安全，深受金融機關和政府單位青睞，尤其多數資安長和政府單位認為，設備本體具備足夠的安全防護能力至關重要。

為此，Apeos 7580系列展現眾多安全防護優勢，包括：一、符合美國安全最高標準NIST SP 800-171；二、為防止未經授權程式安裝或設定遭竄改，設備於啟動前進行完整性檢測，提前偵測並復原韌體以確保安全完整性，實現更可靠且高效率的安全管理；三、強化無線網域資料傳輸安全，支援最新WPA3加密協定，確保行動裝置安全連線與檔案傳輸；四、進階加密資料通訊和儲存於事務機中的資料，採用最新TPM 2.0版本，符合由全球資訊業聯合組成的TCG信賴運算組織發布的最新加密標準；五、支援最新SMB v3.1.1 版本，增強SMB資料端對端加密，以保護資料免於在非信任的網路上遭竊取。

設備整合Green Tech 實踐ESG低功耗關鍵指標

Apeos 7580系列全新升級能源效率和生產力，內建全新Smart WelcomEyes功能，當使用者靠近事務機時，傳感器主動偵測並自動從睡眠模式快速喚醒，讓設備維持低耗能的同時保持高效生產力；Apeos 7580系列不僅符合美國能源之星認證，從產品設計、製造生產面向持續降低耗能，像是高容量碳粉匣、高耐磨感光鼓，以延長耗材和設備組件更換週期，減輕對地球環境的負擔，帶領企業邁向永續運營！

此外，借助擴充兼具有針、無針雙功能的C5裝訂撿集配件/ C5騎馬裝訂撿集機，一次可訂高達10張無針單訂/雙訂文件；當張數多時，亦可選擇有針裝訂、Ｚ型摺頁或三摺頁，一機多功，滿足各種文宣品後製加工需求，為企業落實用最少耗能，實現高效率辦公流程。