友達宇沛攜手信邦電子邁向綠色永續

推全方位碳管理服務，符合國內外碳盤查需求

因應全球當前淨零碳與循環永續的趨勢，友達宇沛打造全方位碳管理平台(AUO Carbon Agent，簡稱ACA)，其系統框架及內容係依循ISO標準建置，接軌國際法規，可符合國內外碳盤查需求。近期成功協助連接線組及連接器製造商信邦電子，導入ACA碳管理平台，在數位化與標準化的流程下，協助客戶水平展開包含8個組織邊界，11個營運據點的溫室氣體盤查作業與數據管理。

友達宇沛攜手信邦電子透過可視化的圖表呈現管理，即時監控排放源數據，進行熱點分析與採取改善行動，大幅提升客戶在淨零碳排議題上的管理力。此案在經濟部工業局推導下，由資策會創生處透過第三方服務思維，成功媒合雙方合作並通過實地驗證，期望結合友達宇沛的碳管理平台、節能減碳技術與智能管理能力的應用服務，將相關技術導入國內有碳管理需求且尚未起步的國內業者，協助業者建置並發展組織內碳盤查的數位化工具與標準化流程，以提升產業因應淨零碳趨勢的能力與企業競爭力。



信邦電子經理陳羽凡表示，友達宇沛碳管理平台協助信邦電子解決大多數企業於進行溫室氣體盤查時所遇到的痛點，如資料蒐集的完整性、報表產出的即時性、盤查係數的選用、直接產出盤查清冊及報告，並透過歷史數據的累積及即時動態報表監控，評估組織內相關減量措施及對策的適切性，為信邦電子承諾挑戰2030年集團減碳40%目標更向前邁進。

信邦電子身為全球電子零組件價值鏈關鍵夥伴角色，以「Go Green」精神厚植永續根基，並積極參與氣候變遷與調適議題，採用科學基礎減碳目標倡議（Science-Based Target initiative, SBTi）原則，自2010年開始執行自主進行溫室氣體盤查， 至今年啟動產品碳足跡之計算，未來將透過友達宇沛的碳管理平台協助碳數據數位化、可視化、更即時的追蹤，逐步拓展綠色產品商機與低碳製程改善評估，朝向碳中和之路邁進，期待以自身實踐、攜手上下游夥伴共創永續未來。

友達宇沛陳雅潔總監指出，為了因應及解決企業對碳管理的需求，友達宇沛以在面板產業累積20年的碳排管理相關經驗，自行開發出「ACA碳管理平台 (AUO Carbon Agent)」，未來希望透過系統建置的五大模組，協助企業建構出完善的碳管理體制，透過長期的數位管理，掌握企業碳排數據趨勢，勾勒及打造出企業組織的淨零碳排路徑。

友達宇沛，為友達集團旗下子公司，專精於水零排與淨零碳排的永續方案，面對氣候變遷挑戰，從碳盤查到節能，乃至減廢和資源化循環，提供客戶完整一條龍解決方案服務，可幫助企業大幅降低轉型成本、縮短學習曲線，並能即時符合國際法規需求，減緩氣候變遷的衝擊，進一步提升企業價值與永續競爭力，邁向低碳轉型、邁向淨零的永續願景。