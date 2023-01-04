AI翻轉傳統養殖 「MIT白蝦」獲BAP國際認證

111年10月25日台灣養殖青農羅泳中博士在工研院及寬緯科技的智慧養殖系統協助下，其所帶領的「群融生技」團隊成功取得BAP國際權威認證，成功開起了「MIT白蝦」銷往國際通路。

突破困難 接軌BAP國際規範

BAP（最佳水產養殖規範，Best Aquaculture Practices Certification）國際驗證，是全球知名及廣泛的水產品驗證，取得BAP國際驗證，意味著擁有了銷往國際重要通路的「入門票」，然而回想起整個申請過程，羅泳中博士表示雖然過程艱辛但結果令人欣慰，BAP國際驗證全部稽核項目計186個，其中白蝦需認證約177個項目，認證程序複雜繁瑣，林林總總的表格與數據，令人眼花撩亂，成為一道不容易跨越的門檻。

圖為 「群融生技」團隊獲得BAP國際權威認證的證書。

為解決業者困擾，羅泳中博士、寬緯IOT智慧養殖服務鏈結工研院國際預認證服務共同合作導入位於台南七股養殖白蝦場域，透過串接認證所需資料，將認證項目大幅縮減至52個，有效降低認證成本及所需的人力，成功開啟智慧養殖白蝦專養模式，並成功取得BAP國際認證。

「軟硬」結合 打通國際認證「任督二脈」

近年來受國際形勢和疫情影響，使臺灣農漁業的外銷途徑受到許多阻礙，養殖漁業面臨著極大的考驗，寬緯科技總經理蔡政勳觀察到這樣的產業危機，與工研院服科中心合作導入智慧養殖系統及預認證知識庫系統，以智慧、數位、簡明的方式，更有效率準備國際認證備審資料及措施，經導入此套系統後，可將日常作業記錄數位化並符合國際認證標準規範，協助管理人員快速彙整認證資料、縮短認證資料處理時間與人力。

據了解，經濟部技術處透過科技專案預算支持工研院開發「beCert智慧國際預認證服務」，運用人工智慧與區塊鏈技術，讓業者可更簡便、快速的通過國際認證流程，拓展海外市場，提升競爭力，數位部產業署「普及智慧城鄉生活應用計劃」及農委會「雲世代農業數位轉型業界參與計畫」串聯產業優勢、軟硬體整合，持續將智慧養殖解決方案輸出海外，讓世界看見臺灣的創新與價值。

AI賦能 展現台灣漁產優質品牌形象

人工智慧與魚塭看似沒有交集的兩個名詞，但透過IOT的運用啟動了緊密的聯結網絡!寬緯科技提升傳統養殖價值的創新模式為臺灣養殖區開啟了智慧養殖風潮，蔡政勳團隊一路從新竹到枋寮、花蓮到台東，再從大陸延伸到東南亞印尼及菲律賓等養殖大國，佈建智慧養殖系統超過400套，蔡政勳表示「我們將自動化管理與大數據應用在水產養殖業，希望能幫助他們做到產業升級，未來希望在政府的宣導下，能讓更多的業者透過專業及國際驗證，打造在地、安全、國際的養殖業，讓世界看到台灣之光」。