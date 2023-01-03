台達電動車充電設備於印尼G20峰會提供服務

響應全球氣候議題 邁向綠色交通目標

全球電源暨能源管理領導廠商台達電子近日與印尼國營電力公司、印尼國家石油公司、印尼現代汽車（Hyundai）合作，成功為11月間於印尼峇里島所舉行的G20和B20高峰會提供電動車充電方案，透過位於峰會會場及嘉賓入住飯店停車場約250座各式交、直流充電樁，為近千輛電動載具提供充電服務。台達在印尼電動車充電基礎設施市場耕耘已久，在峇里島更提供近8成的電動車充電樁，相較於同類型服務廠商，台達是唯一能提供完整充電設備系列選型的供應商，可滿足電動巴士、電動小客車和電動機車的充電需求，且具備後台系統整合技術及軟體連結能力，提升充電場站的營運管理效率。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群副總經理徐瑞源指出，在「環保 節能 愛地球」的經營使命下，台達致力於提供電動車充電解決方案並繳出亮麗成績單。至2022年底，台達在全球已出貨200萬台電動車充電樁，成為電動車充電解決方案的領導廠商。峰會期間，台達安排技術人員進駐現場即時支援，確保車主完美的充電體驗。客戶對於台達充電樁的可靠度與軟硬體整合能力皆給予高度評價。

台達與印尼國營電力公司、印尼國家石油公司、印尼現代汽車（Hyundai）合作，成功為印尼峇里島所舉行的G20和B20高峰會提供電動車充電方案。

2022年印尼G20峰會口號是「一起復甦，共同強大」(Recover Together, Recover Stronger)，與會的各界領袖共同討論一系列地緣政治、經濟、環境議題。印尼政府為展現對於推動綠色交通和峇里島永續性基礎設施整備的堅定承諾，因此安排了電動車車隊做為各國代表的接駁運送服務。台達的200支交流充電樁和46座直流充電樁，包含200kW直流快速充電樁和25kW壁掛式直流充電樁，分別安裝在印尼國營電力公司、印尼國家石油公司、印尼現代汽車所設置的充電站，大部分位於峇里島努沙杜瓦會議中心，其餘則散布於周邊購物中心、停車場及各國代表下榻酒店。峰會期間為近千輛電動車提供服務。峰會過後，上述印尼國營企業更計劃在所有大城市廣設充電樁，促進當地電動車生態環境。

自2019年印尼首都雅加達啟用東南亞第一支直流快速充電樁以來，台達已在印尼境內布建超過2,000座充電樁，累積的豐富經驗和優異實績，已贏得當地客戶信任，成為印尼電動車充電樁市場的領導廠商，這也是繼2017年台達在印尼首府雅加達安裝21,000支LED智慧路燈之後，再次創下新的里程碑，鞏固台達在智慧節能領域的領導地位。