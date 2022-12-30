臺灣首屆創媒會攜手創出IP授權新商機

近幾年常常在電視新聞上看到許多販售通路、品牌紛紛推出聯名商品，當你在讚嘆卡哇伊之餘，可曾想過那背後所帶來的經濟效益有多可觀呢？全球品牌授權的商機越來越火熱，而台灣的 IP 授權產業更是日漸成熟，從你我生活中所逛的展覽如迪士尼特展，到一張發佈在社群媒體上的Line 貼圖等，都能透過IP的影響力結合品牌的商品力，創下驚人的人潮以及消費經濟，這就是 IP 不容小覷的圖像創作魅力！

IPCP 創辦人王孝梅。圖／TCCE提供

IP是 Intellectual Property（智慧財產權）的縮寫，IP 化是指透過取得創作者授權其創作的圖像、文字、音樂、動漫、電影等的版權，再將這些作品製作成周邊產品，不過作品的財產權利仍保留在創作者身上。近期 IP 在全世界許多地區日益受到重視，根據國際授權業協會（Licensing International）今年發布的全球授權產業研究報告（Global Licensing Industry Study）中顯示，2021年度，全世界授權商品與服務所創造的產值大約是3155億。這不但是一個鼓勵創意的產業，更是可以槓桿出一個品牌生態圈的中心，台灣也終於在眾人引頸期盼下，首屆為 IP 產業所舉辦的創作者媒合會 ——「TCCE 臺灣創媒會」，將於12/30-1/2在台北花博爭艷館盛大登場！

由IPCP 媒合平台、伙星數位文創、立方品整合行銷共同主辦的臺灣創媒會，是台灣第一場 B2B 的圖像 IP 商展，聚集超過百家台灣在地的多元風格品牌，從 IP 創作者到產業鏈上的製作與發行通路，協助 IP 創作者及品牌端更高效地完成商業媒合串連，創造1+1大於2的局勢。為了使創作者與品牌方能順利對接，舉辦了 IP 趨勢論壇、展前完善培訓、展中媒合、展後交流，進而創造高價曝光，而參展的類別包括新秀廠商、優質產品製造商、插畫/角色/印花/音樂/動畫/漫畫等不同風格創作者以及品牌代理商、NFT等；還有律師及專業的行銷顧問駐點-「品牌大躍進」，提供完整一站式行銷與法律諮詢服務。此外每天還有兩場VIP 買家團導覽，於展會中進行逐攤導覽，為雙方開啟更多合作機會。

台灣創媒會有上百位台灣在地的創作者及企業品牌參加。圖／TCCE提供

想藉由與 IP 賦能商品，卻不知如何開啟第一步？那絕不能錯過 IP 產業最新趨勢與發展研討年會的知識論壇，邀請了近 20 位產業界的優秀代表，分享IP品牌與創作者都必須了解的授權專業知識，包括從國際 IP 品牌授權案例了解如何聯名創造收入、如何與各產業合作、周邊商品的發展脈絡，到如何打造百萬流量的IP、未來NFT趨勢的結合，以及法律條文的保護與規範等等都一應俱全。

台灣創作者的能量充沛，IPCP 創辦人王孝梅表示：「我們非常有信心，在三年內，臺灣創媒會將會是亞洲最具代表性的品牌 IP 授權展。」歡迎持續創作的IP創作家或是想找 IP 的合作品牌商，一起共襄盛舉，使臺灣文創產業能更加豐富，共同見證台灣 IP 走向亞洲、邁向世界重要里程碑元年吧！

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