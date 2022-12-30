台積電最先進三奈米廠在臺量產擴廠 破解去臺化謠言

台積電12月29日在南部科學園區舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，行政院沈榮津副院長、國科會吳政忠主委、臺南市黃偉哲市長與經濟部王美花部長聯袂，與上、中、下游供應鏈夥伴共同見證臺灣暨全球的最先進半導體製程之里程碑。王美花部長表示，這不只是證明魏哲家總裁所說的「去臺化？門都沒有」，更見證今天不只是門，而是讓大家看到廠房都在蓋了。

台積電優異的3奈米技術可望為全球IC客戶帶來更高運算效能且節能省電之晶片解決方案，透過應用在智慧型手機、個人電腦與伺服器等關鍵產品，將帶動消費者換機需求與刺激企業更新設備，推動全球資通訊市場的整體復甦與成長。

王部長進一步表示，在台積電的優異技術身後，是由一大群長期共同深耕臺灣的供應鏈合作夥伴運用臺灣各形各色的優異工程師，一起聯手孕育而來。經濟部長期秉持對高科技產業的支持，從土地到水電進行超前部署，藉由完整供應鏈聚落的環境建置，讓產學研各界得以攜手孕育出臺灣半導體產業在全球之優勢地位以及作為領頭羊的台積電，這些成就讓臺灣值得驕傲，並有足夠的科技能量與全世界一起合作。

半導體產業能在臺灣深耕，是臺灣的供應鏈聚落、企業文化與產學研能量所共同所鑄造，放眼全球無論是在何處，皆無法複製與取代臺灣關鍵的地位。王部長說明因為今天國際的局勢，要讓台積電更加國際化、更穩固國際客戶的關係，台積電勢必要走出去來鞏固客戶。但台積電仍將在臺灣持續創新，並且以臺灣作發展的根基。

台積電在臺灣首發量產領先的3奈米技術，可望協助臺灣產業穩固客戶關係與擴展國際布局；同時，經濟部亦將協助壯大國內的半導體設備以及材料聚落，進一步強化國際供應鏈優勢地位，讓國內企業有更足的底氣能以臺灣為基地，為全球做服務。

王部長也期許我國企業在國內把供應鏈規模做更大，進一步跟世界合作，站穩全球化供應的腳步。全球對半導體的重視已讓世界看到臺灣，也帶來臺灣的機會與挑戰，產官學研將一同使臺灣更為茁壯，讓臺灣在國際上占有一席之地。

台積電臺南第十八廠不僅是全球最先進半導體製程的重要生產基地，亦是居於全球領先群的超大型晶圓廠，全廠區總投資額超過新臺幣1兆8,600億元，可創造逾2萬3,500個營建工作機會以及超過1萬1,300個高科技工作機會。台積電優異的3奈米製程技術，亦可望在量產5年內帶動全世界約1.5兆美元終端產品的市場價值，再再證明台積電與臺灣半導體產業對於全球經濟的貢獻與重要性。