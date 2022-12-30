電巴、儲能雙引擎加速 2023創奕營運大躍升

創奕能源從磷酸鋰鐵電池材料、模組到電池系統一貫化整合核心技術出發，延伸發展電動巴士、儲能系統二大終端應用；自2016年迄今創奕在國內電動巴士交車實績逾三百輛，藉著對300套大型高電壓移動電池系統的成功管理經驗，順利拓展東南亞電動巴士市場，大型儲能系統應用布局逐漸發酵下，預計2023年營收將倍數成長，獲利可期。

作為國內電巴主要供應廠之一，創奕電動巴士優先搭載自主開發的液冷式電池組、電動車隊雲端大數據管理系統、國產智慧化系統與電能補充系統、國產馬達動力傳動系統等關鍵軟硬體系統，整車除符合交通部電動大客車補助辦法之整車附加價值率要求，也配合政府關鍵組件國產化政策，申請國產化新車型開發計畫，藉由創奕目前佈建之海外通路，協同國內電巴供應鏈廠商一起進軍海外市場。

2022年創奕能源拓展東南亞電動巴士市場大有斬獲，除了泰國電動巴士市場已交車7米及12米電動巴士，電動三輪車也已陸續出貨。印尼電動巴士市場主要供應電動巴士之底盤重要部件、三電系統及雲端控制後台系統，結合當地合作夥伴共同打造電動巴士，今年11月峇里島國際高峰會，創奕的電動巴士擔綱貴賓接駁任務，深獲好評， 2023年已掌握印尼倍增新訂單。

面對政府能源政策全面推動包含創能、儲能、節能及智慧系統整合之能源轉型計畫，積極建構儲能系統電力輔助能量，帶動國內儲能電力輔助服務市場龐大商機；近年創奕能源藉由團隊在鋰電池材料的高度專業性，以及自主開發關鍵的BMS電池管理系統，整合推出以磷酸鋰鐵電池為核心的儲能系統產品方案，獲得市場不錯的回應。

創奕能源董事長黃振聲指出，2022年創奕在大型儲能系統訂單逐漸發酵，接獲碩奕太綠能的4.9MW及1.5MW二筆案場訂單，已分別於11月與12月開始組裝生產，預計將分別於2023年第二季上線營運， 2023年創奕在儲能系統接單出貨展望十分樂觀，出貨規模將有機會挑戰100MW以上，金額超過20億元新台幣，大步邁向儲能應用新里程碑。

隨著全球各國陸續宣示其淨零碳排期程，並推動交通運輸電動化計畫；創奕多年深耕東南亞電動巴士市場，2022年迎來東南亞電巴市場新機遇，隨著2023年進入後新冠疫情，全球開放邊境發展經濟，創奕已接獲來自泰國、印尼、馬來西亞、印度等國電動巴士市場大量訂單，預計明年陸續交貨，帶動2023年創奕營運躍升成長，預期外銷占比將突破五成。