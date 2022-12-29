台廠白牌伺服器爭取國際訂單有譜 工研院創新SLCM系統助威

工研院觀察，對國內白牌伺服器廠商來說，在競標國際標案過程中，客戶大部分對於資料中心（Data Center），往往除了硬體設備之外，連帶還有軟體搭配的需求，就是要一個完備的解決方案。以往對國內白牌伺服器廠商來說，擁有硬體優勢，軟體卻處於劣勢。如今，搭配工研院SLCM 系統軟體，補強軟體方面缺口，可大大提升整體競爭力，更足以有能力和國外大廠抗衡。

英特爾（Intel）今年首次於臺灣舉辦永續日活動，在英特爾臺灣永續日（Intel Sustainability Taiwan Day）活動上，攜手多家在臺供應商夥伴，共同展出晶片、平台與軟體等，創造永續發展最佳化的產品。其中，工研院也受邀參與這場盛會，並發表最新研發的伺服器生命週期管理（Server Life Cycle Management;SLCM）系統軟體，如何應用於「浸沒式冷卻」（Immersion cooling）伺服器，達到幫助資料中心有效減碳省電，也讓眾人見識到工研院科技創新研發能力。

作為硬體大國，臺灣伺服器在全球市佔率逾9成。工研院表示，以往，放置於資料中心裡的伺服器設備，以空氣冷卻的方式進行散熱降溫。近年低碳永續意識抬頭，漸漸被浸沒式冷卻技術取代，透過將伺服器浸泡於冷卻率高的非導電液體，以及液體的散熱效果優於傳統的空氣冷卻的優點，再加上液體透過循環冷卻方式，讓液體降溫回流再繼續吸收熱能，得以提升能源效率。

有別於在傳統空冷機房中，一旦發現伺服器故障損壞，IT人員只需把設備拿出機櫃即可做維修更換，也可透過人工及使用程式，以半自動化方式操作設定功能。當「浸沒式冷卻」伺服器浸泡在液體當中，更需要一套監測系統維修及監控，能夠清楚知道設備何時損壞，以及設備本身和硬體組件剩餘的使用年限，才能做及時因應與處理。因此，工研院洞燭先機，將傳統SLCM系統軟體再升級，推出新一代軟體，除了能夠適用於「浸沒式冷卻」伺服器設備，還能結合AI演算法，做到硬體故障預測、浸沒式冷卻機房周邊設備的監控，提供管理加監控的完善解決方案。

工研院強調，最新的SLCM系統軟體，在整個伺服器生命週期過程中，能提供完善功能，無論是使用者進行初始網路設定、作業系統安裝，到最終資料清空、回歸重設。此外，更能透過收集伺服器的訊息，以AI演算法來預測，伺服器本身，以及其他組件的壽命 。另一個亮點則是，工研院SLCM系統軟體，擁有強大軟硬體整合優勢，可適用於各家廠牌的伺服器設備，相比國際大廠伺服器設備，綁其設計軟體，價格高、彈性低，工研院SLCM系統軟體的包容度與整合度更高。現今的資料中心業者，為了分散風險， 會使用不同廠牌的伺服器設備，對此，只要用工研院SLCM系統軟體，就能輕鬆同步控制各廠牌硬體，提升管理效率。

工研院認為，對客戶來說，如果能以經濟實惠的方式購買台灣廠商伺服器，還能同時搭配與 Dell、HP等大廠同級別功能的軟體，可說是如虎添翼。不僅國內硬體業者受惠，國外業者也將爭相合作；早在多年前，就有日本電信商跨海來臺尋求合作，工研院已協助打造用於資料中心管理的軟體方案。 因應全球5G技術快速發展，雲端運算需求量大幅提升，資料中心運行的可靠度與能耗課題，是雲端服務淨零碳排的重要挑戰。工研院擘劃「2030技術策略與藍圖」，以需求使用、能源供給、低碳製造、環境永續四大面向前瞻技術，帶領產業從製造低碳化邁向低碳製造之道。未來將持續攜手臺灣業者，開發更節能的微型沉浸式伺服器，整合被動式散熱技術與遠端資源管理技術，推出更多創新軟硬體解決方案，以導入高可靠度的邊緣運算應用，擴大臺灣科技對世界的影響力。