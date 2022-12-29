是德參加O-RAN全球PlugFest大會　展出多項業界首創產品

是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司與多家領導廠商和行動通訊業者共同合作，在O-RAN ALLIANCE舉辦的第5屆全球PlugFest測試活動中展示最新產品與技術。

Keysight Open RAN架構（KORA）解決方案可協助業者加速推動Open RAN（O-RAN）技術的發展。在本次大會中，是德科技與合作夥伴共同展示了多項領先業界的創新技術，包括：

一、使用基於英特爾第三代Xeon可擴充處理器的處理器電源管理技術（P-States、C-States和非核心頻率擴充），並透過能耗動態閉環最佳化，分析並驗證O-RAN能源平面（E-Plane）的節能（ES）技術。使用從現場到實驗室的數位孿生框架來模擬行動網路流量情境，以實現多供應商雲端原生O-RAN系統測試。

二、採用大規模MIMO O-RAN射頻單元（O-RU）的ETSI規格，以不同的負載級別和模型，自動執行O-RAN E-Plane能耗（EC）量測。

三、已完成大規模MIMO O-RU的波束成形功能測試和同步平面效能測試。

四、啟用基於RAN智慧控制器（RIC）的人工智慧/機器學習（AI/ML）最佳化機制，以提高節能效益並建立允許控制（admission control）使用案例；並且啟用有助於快速部署近乎即時RIC和xApp測試與驗證的調度框架。

五、展示如何以3GPP資安評估準則（SCAS）測試案例（gNB NSA和一般）、分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，以及安全漏洞掃描，包括埠/服務掃描、系統安全漏洞掃描和安全協定特性檔檢查等，對O-RAN多供應商下一代Node B（gNB）進行最完整的自動化安全測試。

此外，全球有14家設備供應商、8家行動網路業者，以及3個開放式測試與整合中心（OTIC），均使用KORA解決方案，在亞洲、歐洲和北美5個PlugFest測試場館和8個實驗室中，驗證多供應商網路功能的整合性，及其O-RAN規格相符性。

其中歐洲O-RAN和TIP的聯合PlugFest測試活動，由Deutsche Telekom、EANTC和Vodafone主辦，在柏林的i14y實驗室、巴黎的Orange實驗室、都靈的TIM創新實驗室，以及英國電信（BT）實驗室中舉行；日本為樂天行動通訊（Rakuten Mobile）；韓國則是LG Uplus、SK電信；美國則是在新罕布夏大學InterOperability實驗室（UNH-IOL）、猶他大學POWDER平台。

利用是德科技解決方案，工程師可進行下列符合性、互通性、效能、安全性驗證，以及創新的概念驗證，包括：O-RAN E-Plane節能 、O-RAN E-Plane能耗、O-RAN射頻單元（O-RU）、O-RAN分散式單元（O-DU）、O-RAN端對端（E2E）、O-RAN近乎即時與非即時RIC、xApps和rApps，以及O-RAN安全性。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理Peng Cao表示：「是德科技很榮幸能在第5屆O-RAN Global PlugFest活動中，與Open RAN生態系統擴大合作。該活動旨在協助業界推動各項創新，進而加速提升技術發展動能和規格成熟度。在本屆PlugFest中，我們看到廠商取得了重大進展，許多解決方案已經過驗證，確定符合O-RAN規格，並且支援開放式介面和RIC AI/ML最佳化。Energy Plane是可實現RAN互通性、最佳化和差異化的全新平台，而能源效率是全球企業的關鍵永續發展目標。現在，業者可利用嶄新的測試方法，全面測試並評估了多項先期標準E-Plane最佳化技術。」