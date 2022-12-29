第4屆《臺灣循環經濟獎》2023 年1 月16 日下午2時線上說明會 即日起開放報名

中華經濟研究院綠色經濟研究中心（CGE）2023 年1 月16日下午2:00-3:30 舉辦第4屆《臺灣循環經濟獎》線上說明會，全程免費，名額有限，即日起開放報名，歡迎企業界踴躍參加。

《臺灣循環經濟獎》秉持永續經營精神，配合2050年淨零轉型目標，鼓勵企業朝永續減碳轉型及循環經濟商業模式的方向努力。中華經濟研究院綠色經濟研究中心參考2022年12月金融監督管理委員會公告之「永續經濟活動認定參考指引」，本屆新增「ESG 貢獻獎」，遴選符合「綠色」、「ESG」或「永續」等概念的標竿企業。

第四屆《臺灣循環經濟獎》徵件獎項包括「企業獎」、「中小企業奬」、「產品獎」、「創新技術獎」、「創新服務獎」、「ESG 貢獻獎」、「英雄獎」等7項。即日起至2023年3月15日報名可享早鳥半價優惠價。

「來自各界堅持永續的夥伴，是推動綠色經濟的最大動力!」中華經濟研究院綠色經濟研究中心長期深耕環境與經濟政策議題，2023年將邀請合作夥伴和企業界歡慶綠色經濟研究中心10周年。這10年來，從環境政策研究、WTO貿易與環境協助談判、綠色貿易，至《臺灣循環經濟獎》之舉辦，本(2022)年更進一步邀集相關學者專家開創《減碳知識家》線上課程，以智庫專家立場，期待傳遞最精準的減碳知識，為臺灣的綠色經濟盡一份心力。

報名網址:https://esg.ciercge.org.tw/webinar/tcea-IV