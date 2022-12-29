IETO在台北舉辦人才招募說明會

印尼專業人才招募活動，由駐台北印尼經濟貿易代表處已於12月21日和12月28日在台北維多利亞酒店舉行，舉辦形式分別為線上和現場，現場活動約100名參與者，線上透過YT廣播頻道出席約 300 名參與者（YouTube 廣播：https://www.youtube.com/watch?v=c0eSUl0w_v4）更邀請科技大廠華新麗華集團、鴻海科技集團（富士康）等進行專題演說。

希望透過論壇的宣傳將印尼人才（學生和專業人士），特別是目前在台灣學習或工作的印尼人才，與因有興趣在印尼投資而正在尋找印尼人才的台灣公司聚集在一起。 舉行了各種類型的活動，例如公司的演講，幾位專家的談話節目以及參與者與台灣公司之間的交流會議。印尼以其大量準備從事高科技和工業投資的年輕人才而聞名，而台灣則擁有在技術和數字領域表現出色的公司，其中包括半導體和電動汽車 (EV)。

演講嘉賓大合照。圖／駐台北印尼經濟貿易代表處提供

邀請Mr. Zulmartinof（台北 IETO 副主任）、Mr. Ken Wu（NCTU 首席執行官）和 Mr. Yuliot（投資環境發展部副主任）上台為活動開幕致詞。在致詞過程中，Mr. Zulmartinof 和 Mr. Yuliot特別強調，印尼越來越歡迎高科技投資，並準備滿足台灣高科技和工業公司的投資需求，例如擁有大量可靠且經驗豐富的公司年輕的印度尼西亞人才。

更邀請在印尼投資的台商針對本次論壇進行專題演講，Pro. Trio Adiono（ITB 微電子中心）、Dr. Chung Wei Ju（新唐和華邦）、Mr. C.S. Hsia（華新麗華）、Mr. Jesse Chao（富士康）、Mr. Troy Wu發表專題演講 (P.T. Foxconn Indika Motor)、Ms. Rebecca Lei (Delta Electronics) 以及來自台灣印尼學生協會（PERPITA 和 PPI Taiwan）和青年專業協會（YIPA）。

印尼學生協會帶來精彩的印尼舞蹈表演。圖／駐台北印尼經濟貿易代表處提供

活動期間還介紹台灣印尼學生的表演，包括輔仁大學學生Laurel Olina的歌唱表演，台北以及幾個地區舞蹈表演，即印尼學生協會（ISA）NTUST，台北的Plate Dance和ISA MUST的Lenggang Nyai舞蹈，作為向台灣公司介紹印尼文化的一種形式。

論壇結束後，在場與會者與在 IT-Connects 2022 活動期間開設展位的台灣公司之間的交流會議結束了活動，即華新麗華集團、鴻海科技集團（富士康）、CrossBond Taiwan 和介紹矽谷的 Jababeka 集團 印度尼西亞的地區稱為 Correctio。活動現場熱絡深受大眾歡迎，更於同月28日加場舉辦，探索與將在印尼投資的公司的職業和交流機會。