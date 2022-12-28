會展永續白皮書發表 攜手邁向新未來

經濟部國際貿易局首度與全球知名國際展覽業協會（The Global Association of the Exhibition Industry，簡稱UFI）合作發表「臺灣會展產業永續白皮書」，由外貿協會執行，於12月28日辦理國際發表會，領先亞洲擘劃疫後會展永續藍圖。

白皮書內容不僅涵蓋聯合國SDGs指標，也參考「永續會展指南」及我國2050淨零排放路徑等內容，提出永續（Sustainability）、影響力（Impact）、韌性（Resilience）、合作（Collaboration）與當責（Ownership）等5大原則，不僅包含節能減碳概念，更兼顧治理、社會和經濟面的作法，協助業者以行動具體落實會展產業的永續發展目標。

會展產業領袖共同簽署永續宣言，將帶領會展業者共同邁向永續。左起：貿協市場處邱揮立處長、王熙蒙秘書長、貿易局張淑逸組長、會議協會吳菁正理事長。圖╱貿協提供

貿易局表示，疫情期間我國透過科技輔助，維持會展活動運作，展現堅強的「臺灣韌性」。隨著全球永續發展意識興起，本次特別與UFI共同出版永續白皮書，展現我國推動綠色會展的努力與決心，延續過往臺灣在國際間的亮眼表現，提升臺灣會展產業的能見度及全球領導地位。

經濟部國際貿易局ICP授證業者合影。圖╱貿協提供

UFI執行長Kai Hattendorf說，氣候變遷是大家共同面臨的挑戰，會展產業的攜手合作，將對環境影響降到最低。

除發表永續白皮書外，12月28日亦頒發由貿易局輔導取得國際永續相關認證及場館防疫安全認證（GBAC STAR™）之業者。包括110年完成ISO 50001能源管理系統認證的臺北新板希爾頓酒店、臺灣會展業者首家出版永續報告書的巨蛋展覽公司，以及111年完成ISO 14064-1溫室氣體盤查的台北南港展覽館1、2館。而大臺南會展中心也通過ISO 20121活動管理系統，成為永續會展的生力軍。此外，高雄展覽館更成為我國首座獲得GBAC STAR™ 認證的會展場館。

臺灣會展產業永續白皮書發表會，經濟部國際貿易局張淑逸組長頒發GBAC STAR認證予高雄展覽館涂宇欣總經理。圖╱貿協提供

貿易局將積極透過客製化輔導及科技化服務，協助會展產業朝向全球2050淨零碳排的目標邁進。