人易科技通過 ISO 27001 鞏固企業資訊安全防護網

NUEIP 人易科技日前取得 ISO / IEC 27001：2013 資訊安全管理系統（Information Security Management System）認證，並於今（28）日舉行授證儀式，由人易科技副總經理張家興接受 BSI 資深經理陳承恩授予證書，強化系統資安防護、建立國際級的安全管理體系。

身為過去四年中，成長快速的 SaaS 雲端軟體黑馬服務商，人易科技不僅繳出客戶數增長 10 倍的亮眼成績單，也逐步在跨國資訊服務領域中打下基礎，副總經理張家興說道：「在人易科技受到廣大客戶信任與喜愛的同時，我們更背負著保護企業資訊安全的重任，尤其網路威脅樣態日新月異，如何有效預防設備中毒、資料外洩及營運中斷，一直是團隊的首要任務。」視資訊安全為己任的人易科技團隊，不僅取得ISO / IEC 27001的認證，其實早從創立初期，就積極布局層層的資安防護網。

聯盟 Google Cloud 雲端運算服務 為企業鞏固資安第一道強力防線

圖／人易科技提供

過去，在雲端技術與數位轉型的浪潮席捲全球之時，多數人還是對「網路資訊安全」存在許多疑慮，迫使企業遲遲無法踏出產業升級的第一步，且雲端人資系統提供企業考勤、計薪、排班、績效考核等功能，儲存了大量的公司重要機密與個人資料。

NUEIP 人易科技在創立第三年，即認知到私有雲的安全性與承載風險，率先採用 Google Cloud 雲端運算服務，部署系統架構、儲存運算、資安控管等，透過技術合作，與世界級領導品牌 Google Cloud 聯盟，成為其合作夥伴中，第一個雲端人資系統服務商，為企業資訊安全打了一劑強心針。

ISO / IEC 27001 國際管理制度落地人易 系統化展開360度網路安全防護網

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半年前，人易科技決定引進國際級 ISO / IEC 27001 認證標準，為組織建立更安全穩固的資訊安全管理系統，提升其機密性、完整性及可用性，並成立 ISO 專案小組，全力建立 PDCA 架構流程，利用系統化的管理制度，嚴格把關所有工作的規劃、執行、查核與行動，以確保工作目標與優良品質的達成。

人易科技總經理曹忠勇也分享：「ISO / IEC 27001 相當重視我們對於資訊是否有完整的風險評估與管理規劃，如此一來才能確保資訊的安全與穩定性，同時減少資安運行過程的疏漏點，讓企業客戶營運不中斷，達到永續經營的目標。」此次 ISO / IEC 27001 認證的通過，代表了第三方國際機構對人易科技資安上的認可，也深化了企業客戶對 NUEIP 雲端企業管理平台的信賴感。

面對ISO / IEC 27001近期公布的大改版消息，曹總經理表示，人易科技已做好萬全準備。圖／人易科技提供

面對ISO / IEC 27001近期公布的大改版消息，曹總經理表示，人易科技已做好萬全準備：「技術層面是我們的強項，包括資料外洩防護、監視網路、系統異常行為、程式碼安全開發等，我們認為日常的工作中，就要在所有可能的風險內做好預先的規劃、網路威脅預防、隨時跟進資安趨勢，才能無縫接軌新版國際標準，成為網路安全常勝軍。」

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