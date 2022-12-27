因應精品印刷專案管理 金箭推動組織學習成效佳

育才、留才「中小網大－企業組織學習」降低離職率

堪稱印刷界的隱形冠軍，成立近40年的金箭印刷科技公司，這兩年透過「中小網路大學校（中小網大）」數位學習平台推動組織學習獲得極佳成效，不僅繼去年獲獎，今年再度拿下「中小網大組織學行標竿獎」，也在今年8月榮獲「PMI專案管理大賽」，推動該項學習計畫的金箭管理處協理紀麗君同獲「PMI專案管理大賽領袖獎」。

隱形冠軍的紙塑技術傳承

出身金融圈的紀麗君，她不諱言，一開始從大型企業轉職到傳產又是中小企業時，感覺好像失去了榮譽感，不過，紀麗君進一步認識金箭經營理念及追求印刷品質的投入，讓她一改過去對中小企業的觀點。紀麗君驕傲地說，目前市面上很多精品包材都出自於金箭，如：香奈兒香水包裝盒、蘋果手機盒、Acer電腦包裝箱⋯⋯等。她說，金箭印刷在董事長郭劍寬的堅持下，致力研發印刷技術，在紙塑技術上，若金箭說自己是第二，沒有人敢說是第一。



金箭在包材設計技術結和永續循環概念，獲國際品牌大廠青睞。圖／顏謙隆攝

此外，在永續環保議題上，印刷業總是被認為排碳的行業，在郭劍寬「不砍樹」理念堅持下，每年投入大筆研發經費開發環保印刷材料。紀麗君說，透過金箭化工材料團隊的研究，現在我們包材紙是用甘蔗渣和竹子枝做成，同時，使用的顏料也都是通過歐盟的環保顏料。

堅持品質與永續，不砍樹的印刷業

為堅持品質與永續理念，紀麗君說，金箭不走削價競爭，而是專攻高端的精品市場，為了因應精品客戶每個不同訂單需求，金箭必須從創意設計、配色、印刷到配送的一條龍服務，同仁也因此都要有精品專案的服務能力。因此，在金箭從事人力資源的工作，如何強化人力品質是公司成長重要關鍵。

去年，金箭在老師傅陸續退休，員工訓練問題逐漸浮現下，第一年申請「中小網大」組織學習計畫。金箭引進Vyond動畫軟體，讓年輕人學習動畫軟體製作，將老師傅的經驗利用動畫方式進行呈現。年輕人把老師傅的知識運用動畫，搭配圖片、錄影，以小單元別進行呈現，讓學習變得有趣與豐富。相較前一年，今年金箭著重在成果驗收，導入即時測驗系統Kahoot，辦理趣味競賽，引起同儕之間互動砥礪的學習氛圍。

較前一年，同仁學習成長8倍

金箭表示，今年學習總時數較前一年成長8倍，每人平均學習時數，從13小時成長至134小時。紀麗君分享，中小網大平台有很多元的學習課程，去年是由HR指定修讀的課程，今年改變做法，由同仁來推薦課程，透過這個機制，了解到同仁對什麼樣的知識是有興趣的。同時，延續去年組織學習的競賽運作，由同仁自組跨部門學習社群，互相推選組長，扮演激勵與監督的角色，共同設定團隊目標。紀麗君說，他自己平常學習時數並不低，偶爾因工作忙碌，時數稍落後其它組別時，同組的組長就會督促她要再精進。

為讓學習變有趣，培育數位教材製作力

其次，金箭引前Vyond影音動畫教學已2年，去年同仁初次參與課程，對軟體及整體影片規劃能力相對生澀，多數同仁僅能製作初階個人自我介紹影片，今年同仁已將Vyond影音軟體發揮的淋漓盡致，除了運用在年節祝賀、公司福利宣導及得獎感言外，最重要的是完成多部技術傳承動畫影片，增加學習趣味性。

比起2年前，金箭如今的學習氛圍完全不一樣，紀麗君說，郭劍寬董事長看見同仁的改變，於是，今年又加碼學習獎金，我們人資部門也請同仁說說如何運用獎金，會發現同仁很感動想法，例如有人說要利用這筆獎金要幫媽媽買營養品，或是要幫助某個弱勢團體等。

圖四：金箭今年再度拿下「中小網大組織學行標竿獎」，由經濟部中小企業處處長何晉創頒獎，金箭協理紀麗君代表領獎。

中小企業通常不願意投入人才培育工作，過去的老闆也都認為減少離職的方法只要多給錢就好了，紀麗君認為，現在年輕人除了賺錢，還需要成就感與成長空間。金箭推動中小網大組織學習後，讓同仁利用零碎時間學習，雖然「從種子變成小樹苗是辛苦的」，但長期累積下來，成長是看得見。金箭有同仁對公司導入「中小網大」的學習曾以「是一種另類負擔，但卻是甜蜜負擔」做為回饋。

回顧這2年推動學習成效，紀麗君說，過去教育新年都要老師傅手把手地教，若老師傅有空可以盡心教，若沒空，新人就會待不住，現在，透過中小網大平台，把老師傅know-how變成線上課程，新人可以自己上線學習，降低了27%的離職率，同時，金箭也做出跟市場不一樣的成長曲線。未來，金箭也會將這樣的學習成果推到海外的公司，為未來朝向IPO奠定人力養成基礎。

金箭鼓勵同仁將所學運用在工作上，勉勵同仁參與各項提案競賽，提升自身競爭力。金箭除了連續2年榮獲經濟部中小企業處-學行標竿獎項外，以專案管理訓練為例，同仁發揮包材設計創意，協助客戶榮獲紅點設計大獎。金箭團隊參與2022年PMI專案管理大賽，榮獲標竿企業獎優選及傑出專案領袖獎優選等殊榮。以上訓練成效，都是金箭展現落實人才培育的最佳佐證。