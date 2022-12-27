串連產業脈動 高科大攜手日月光打造產學合作基地

全台規模最大的科技大學-國立高雄科技大學與全球最大封測大廠-日月光半導體製造股份有限公司，強強攜手設立「日月光高科大產學合作鏈結中心」，高科大更導入技術合作與人才培育的一條龍服務。此場域之設立，將可締造高科大與日月光多元的合作關係，12月27日在高科大舉行「日月光產學合作鏈結中心揭牌暨捐贈儀式」，包括電電公會理事長暨日月光高雄廠資深副總周光春、高科大校長楊慶煜、夥伴學校-正修科大副校長黃柏文、樹德科大校長陳清燿、中正高工校長高瑞賢以及產官學各界貴賓參與盛會。

日月光高雄廠資深副總周光春表示，面對新世代就業浪潮，日月光與高科大產學攜手合作，共同設立產學鏈結中心，透過單一化系統推動多元合作方案，加強課程安排提升實質合作效益，校方升級專業教研設備以培育更多莘莘學子，日月光加碼提供獎學金，並創造更好的就業機會，以多元方案吸引優秀人才加入產業行列，學生們從學校到職場能無縫接軌，學分學位、專業知能、職場就業得以全面到位，產學鏈結中心讓產學合作方案更貼近年輕世代學生，期許參與實習的學生發揮影響力帶動同學們關注就業議題，校方與企業縮短學用落差並共同為永續人才而努力。

產學攜手共創雙贏，由高科大楊慶煜校長、日月光周光春資深副總及產官學界代表共同揭牌啟用。圖／高科大提供

高科大校長楊慶煜亦表示，未來產學鏈結中心將成為日月光與高科大在技術研究、人才培育、學生實習、畢業生就業、員工代訓等產學合作相關業務總窗口。強化雙方具前瞻性、跨領域之多元產學合作面向。推動在地實踐，善盡大學社會責任，致力技術實務運用，緊密接軌產業。因此，中心目標為能整合現有學研能量並挹注產業資源，以協助人才養成培育，加速產業升級效益。