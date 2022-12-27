市佔第一Epson連續供墨印表機 全新升級體驗再進化

全球創新科技領導品牌Epson自2011年推出連續供墨印表機，深受消費者的信賴與肯定，全球已銷售7000萬台，並連續十年獲得台灣市場市佔第一的佳績。為提供用戶性能更加優異的產品性能與使用體驗，Epson於12月27日推出L3550、L3556與L3560三合一Wi-Fi、以及L5590高速雙網傳真智慧遙控連續供墨印表機。

四款全新機種搭配PrecisionCore高階噴頭，列印速度提升至15／8 ipm（黑白／彩色），耐用度提升至5萬張，黑色及彩色單張列印成本僅需0.08元／0.23元，搭配Epson Smart Panel App實現與LINE串接功能，讓列印更加輕鬆便利！四款新機專為居家辦公、SOHO族群、小型辦公室打造，擁有「省、快、小、智慧、安心」五大特色，絕對是工作時的最佳神隊友！

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示：「當台灣社會已進入疫後時代，許多企業選擇繼續實施混合型辦公模式，從與疫情共存的權宜之計，變成了更富有彈性的常態運作模式。而同樣受到疫情影響，個人工作室、小型公司數量逐年成長，消費者對於印表機的需求因而日益漸增。Epson此次推出全新四款連續供墨印表機，將列印速度提升50％、耐用度提升67％，為用戶帶來更高效且可靠的列印品質。不僅如此，L3550、L3556與L3560三合一Wi-Fi連續供墨印表機的機身高度僅17.9公分，與一般智慧型手機的高度相近，精巧的機身尺寸也讓空間規劃更具彈性，輕鬆打造高品質的工作與生活空間。」

「省、快、小、智慧、安心」五大特色 全新進化列印體驗

Epson L3550、L3556、L3560、L5590四款新機搭載高階PrecisionCore噴頭，擁有「省墨水」、「列印速度快」、「同級最小機身寬幅」、「智慧列印」、「安心保固」五大特色。一組墨水可印製4,300張黑白、7,300張彩色列印，單張列印成本只要0.08元／0.23元，節省墨水的同時，更降低列印成本；列印速度達15／8 ipm，可大幅提升工作效率；同級最小的機身寬幅設計，讓辦公空間更有效的被運用；搭載智慧列印功能的Epson Smart Panel App，可與LINE進行快速串接列印，僅需轉發後即可列印出圖檔、照片及文件，即使出門在外也能簡單快速地進行遠端列印；另外耐用度高達5萬張，用戶可自行更換廢墨盒耗材，減少將機器送回維修站更換的時間成本，不僅如此，凡購買主機加購一組墨水，上網登錄可升級兩年保固；加購二組墨水，再升級三年保固。

居家辦公、SOHO族、小型辦公室必備的最佳神隊友

除了產品規格的升級，Epson更透過功能設計，持續為用戶優化使用體驗。新品增加了出紙匣防塵蓋，並調整了墨水槽的顯示設計；L3550與L3556連續供墨印表機更新增Air Print按鍵，在不需下載軟體、安裝驅動程式或連接線材的情況下，即可從iPad及iPhone輕鬆列印電子郵件、相片、網頁及文件。L3560與L5590配備1.44吋彩色螢幕，在顯示介面中將主要功能設計成獨立的翻頁式卡片，讓用戶可以更專注於當前所選擇的功能操作，同時也將常用功能置至第一層功能選單中，透過簡化操作步驟，令操作更加直覺、便利。L5590更備有高速雙網、自動進紙與傳真功能，化身神隊友滿足小型商辦用戶的多工需求，省時、省力又省心。

L3560連續供墨印表機配備1.44吋彩色螢幕，在介面中將主要功能設計成獨立的翻頁式卡片，使用戶能更專注於選擇的功能中。圖／業者提供

新品上市好禮大方送 加碼再抽戴資穎限量好禮

為歡慶新品上市並迎接新年的到來，Epson特別推出品牌代言人球后戴資穎的獨家優惠及抽獎活動。自2022年12月起至2023年2月底，凡購買Epson連續供墨印表機系列並加購墨水，上網登錄即可享第一重禮券回饋及延長保固，第二重還可參加抽獎。每個月將抽出幸運得主，限量球后周邊商品包括戴資穎聯名球拍（價值NT$7,500）、聯名羽球袋（價值NT$3,480）、後背拍包袋（價值NT$2,880）（以上獎品每月限量各一個），以及Epson專屬設計戴資穎聯名運動毛巾（價值NT$300，每月限量50組）。數量有限送完為止，好康優惠千萬別錯過！