雲育鏈以圖形化架構思維推動企業上雲

扮演「陪跑教練」、助台企提升數位力

雲端數位轉型教育平台雲育鏈，致力於為台灣企業提供有效雲端數位轉型方案，更同時打造多項自製課程，協助培育新一代雲端人才。其中，「雲端數位轉型架構課」推出3年至今廣受好評，更進一步推出數位線上課程，目前已累積近900人參與。今年雲育鏈也在金塾獎上以「雲端數位轉型架構課暨雲端認證小幫手」獲得創新內容組秀才獎的殊榮。

雲端不再只是資訊相關人員追求的專業知識，而是各行各業的「新顯學」。雲育鏈創辦人李秉鴻分享，雲育鏈成立以來，接觸到不少學員皆是非資訊從業人員。從會計師事務所的新創公司估值人員、零售業主管、金控業專案經理，甚至到法律人員，都有應用雲端知識的需求。

隨著兩岸關係緊張、中美對抗、俄烏戰爭等因素，台灣正身處動盪的全球政治經濟環境， 資訊系統上雲端已勢不可擋。李秉鴻舉例，對於金融業者來說，無論在任何情況下，資訊系統都必須保持穩定狀態，因此資料不僅要存放在本地端，在雲端也需要保存以防萬一。

相較於同業著重在雲端代理業務，雲育鏈更重視教育的推廣。李秉鴻指出， 雲端趨勢將為台灣創造更多新型態企業與就業機會。推出「雲端數位轉型架構課」的目標，就是希望讓產、銷、人、發、財各領域的企業人才，都能進一步了解雲端概念，無論雲端知識如何演變，都能做出有效的因應。

「雲端數位轉型架構課」透過圖形化架構思維引導學習者，推導各種雲端資訊系統架構，也結合實務經驗，對應業界應用場景，剖析出解決方案及商業模式。此外，更透過LINE機器人學習工具「雲端認證小幫手」，持續校正最新雲端知識與概念，協助學員在備考國際雲端架構師認證時，更精準進行題目訓練。

除了以教授課程來幫助學員累積雲端基礎知識，雲育鏈更扮演「陪跑教練」，一旦學員上完課後，開始用實務項目做實驗，遇到困難及問題時，雲育鏈就會擔任顧問角色，在技術上提供模擬測試與教學服務協助。

觀察台灣企業面臨的雲端數位轉型困境，李秉鴻指出，因為以往與資訊系統相關的工作，都會交由企業MIS人員來負責，也因此當現今需要導入雲端技術時，理所當然地許多企業會認為，這是資訊部門的事，和其他部門不相關。但事實上，雲端導入將直接影響企業中的所有成員，當只有少數部門能掌握雲端背景知識，其他部門卻不理解時，在針對雲端相關業務討論時，就會產生無效溝通。

其次，當各部門使用不同雲端系統來管理公司資訊，往往也會發生雲端架構破碎化。李秉鴻形容，就像是客戶資料放在A帳號上、倉儲資料卻放在B帳號上，多個帳號的資安規則衝突，資訊分散難以做串接，無法有效整合。也因此李秉鴻認為，企業導入雲端數位轉型最重要的首要任務，必須從底層建立溝通體系，無論從決策、規劃、執行到審核人員，統合所有企業部門的雲端認知，建立共同溝通語言相當重要。

為了幫助更多台灣企業進行雲端數位轉型，李秉鴻指出，雲育鏈除了自製線上課程，也開始與雲端原廠商合作官方課程，協助教學優化。此外，雲育鏈也將持續擴大數位課程的發展，並規畫將自製課程上傳至中小網大平台，造福更多中小企業主，在雲端數位轉型路上，有更明確的方向可循。