Roblox致力培養元宇宙競爭力　冬令營家長首選

Roblox遊戲因搭上元宇宙熱潮並攜手Spotify、沃爾瑪等知名企業合作成為元宇宙第一股，與許多小學生喜愛的Minecraft一樣都是畫風可愛的遊戲平台，每日活躍用數比加拿大人口還多。2023寒假開始後即迎接農曆春節，和Roblox題材相關的冬令營，是許多父母爭相報名的營隊新選擇。

全球知名商業媒體彭博行業研究預估，2024年全球元宇宙商機將來到8000億美元，或許目前元宇宙還在探索階段，但長期深耕兒童程式教育的CodingBar創辦人林士翔認為，現在讓國中小學生開始了解元宇宙，讓孩子能在兒童時期就懂得當 AI 的主人，培養未來競爭力。

Roblox冬令營以程式設計為基礎，孩童能延續學習成果

父母挑選寒暑期營隊都是為了培養孩子課業以外技能跟興趣，也有些家長會考量108課綱越來越重視的素養教育，熱門營隊多半都是自然探索、科學教育、手作或樂高積木營隊。

類似像Roblox這類以程式設計學習為基礎的營隊，普遍都讓家長覺得「太困難」怕浪費錢卻步。事實上不同於多數營隊如果脫離學習場景或受限教具，孩子延續學習空間有限，Roblox遊戲平台及各種程式工具都是開放式的拖拉設計，只要孩子有興趣，透過家中電腦和滑鼠，就能在平台中發揮無限想像力，創造各種可能性。

林士翔分析，Roblox遊戲本身有Roblox Studio編輯工具，又以相對容易入手的程式語言Lua為基礎，相較於Minecraft更適合玩中學習。

為何要用Roblox遊戲學程式？培養興趣是程式學習重要入口

有些家長可能對遊戲還是認為遊戲只會造成孩子沈迷而荒廢學業，但陪著許多孩子拿下APCS九級分的林士翔表示，「程式教育必須從興趣開始啟蒙，透過遊戲設計，培養孩子閱讀、數字、邏輯、問題解決力，讓孩子在螢幕前的每一秒都充滿意義。」

CodingBar Roblox 冬令營透過遊戲設計，培養孩子閱讀、數字、邏輯、問題解決力。圖／CodingBar提供

林士翔提到有孩子參與Roblox冬令營後將自己開發遊戲分享給同學遊玩獲得稱讚，因成就感培養出程式語言興趣，開始深入程式語言學習。

玩遊戲不只不荒廢學習，還能培養「創造力」、「邏輯力」、「規劃力」及「未來競爭力」，同時為了讓學員在螢幕前更舒服，CodingBar 與 GA 黃金甲攜手合作，貼心守護孩子，報名參加Roblox冬令營就贈送 GA 黃金甲葉黃素果凍！詳情可查詢報名網址：https://codingbar.ai/tw/camp/rmcr/index.html