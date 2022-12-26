臺中港科技產業園區今年逆勢成長 締造10項佳績
經濟部加工出口區管理處中港分處26日舉行歲末年終記者會，臺中港科技產業園區在分處長梁又文與全體同仁努力下締造出10項佳績，在招商引資方面連續10年達標無間斷，達成率突破百分之百，進駐廠商75家，園區總投資金額超過1,140億元，園區營業額不受疫情影響逆勢成長，突破570億元，再創高峰。
梁又文強調，在該園區同仁努力不懈下，臺中港科技產業園區共締造出10項亮點佳績，其中在園區產業智慧升級方面，包括一、招商績效「一」直年年達標，投增資案共計12件，投資金額達50.63億元，超越今年訂下的50億元目標，每年達成率均突破百分之百，總量員工增加至7,500人，尤其是外商投資成績格外亮眼，園區總投資金額達1,147億元。
其次，該園區創造出「二」個逆勢成長，包括一、跨域多元產學合作提升園區近1成產值，持續推動多元訂單式產學合作，從高工到研究所一條龍人才培育，除實質協助廠商人力資源提升外，更讓學生能達到學用合一、就學即就業及隨時充電的目標，並透過與北中南各大學跨域的產學合作，園區營業額平均成長約10％。二、突破疫情困境，營業額逆勢成長，積極媒合半導體設備及科技廠入區投資及擴展，進駐廠商累計75家，園區營業額不受疫情影響，逆勢較去年增加，突破570億元。其中昇陽半導體公司於今年9月啟用全球首座自動、智慧化晶圓再生製程工廠，預期明年園區產值再創高峰。
另外，在環境永續有感升級方面打造「三」個之最，分別是一、太陽能板設置量為各科技產業園區之冠，連續4年超標，今年持續鼓勵7家廠商新增設置，園區目前設置總廠商計38家，全部完成併聯後，總併聯容量高達29MW，為前4年總設置目標之2倍，且佔園區屋頂總面積設置比率近50％，成績斐然，居全科技產業園區之冠。二、污水處理廠營運績效全科技產業園區最好，連續7年淨盈餘累積達1億3,150萬元，另也輔導廠商自主節水達3,500立方公尺/日，相當1年節省約澄清湖1/2蓄水量及每月提供臺中市環保局約170噸放流水再利用。三、推動循環經濟效益突破2億元，首創全國唯一廢水「銦」回收，該園區積極推動園區廢棄物循環再利用，再利用率高達89％，並協助廠商減廢減排循環再生，總經濟效益已突破2億元。此外，今年園區首創輔導廠商脫乾技術回收廢水「銦」，不僅回收率達95%，更是全國唯一。
而在行政服務優化方面，共推動「四」項績優成果，分別是一、提升土地廠房利用效能，落實投資計畫控管，協助廠商順利新（擴）建廠房取得建照、使照，有效提升土地利用面積達7,200平方公尺，合計興建廠房面積達1萬9,000平方公尺。二、打造濱海型綠美化園區，克服惡劣環境，栽植近2萬9,000株喬、灌木及草花，公私協力共同推動園區的綠美化及公共綠帶認養，營造出四季開花的公園化景觀。三、輔導廠商推動友善職場，輔導廠商進行職場危害預防、防災演練並協助企業徵才，另積極推動移工關懷、工作生活平衡及性別平等工作，使園區成為安全、友善的幸福職場。四、爭取政府資源獲獎連連，協助廠商鏈結外部資源，輔導企業參獎、爭取研發智慧製造、拓展市場及人才培育專案，獲得多項殊榮及認證標章，補助金額超過3,000萬元，具體提升廠商競爭力。
梁又文表示，未來將持續打 造「永續循環經濟低碳園區」及「電動車與智慧製造園區」，並秉持「掌握廠商實際需求，提供客製多樣服務」的理念，朝「園區產業智慧升級」、「行政服務優化升級」、「環境永續有感升級」等3個目標努力邁進，打造「活力生產」、「幸福生活」、「永續生態」的臺中港科技產業園區。