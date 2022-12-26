臺中港科技產業園區今年逆勢成長 締造10項佳績

經濟部加工出口區管理處中港分處26日舉行歲末年終記者會，臺中港科技產業園區在分處長梁又文與全體同仁努力下締造出10項佳績，在招商引資方面連續10年達標無間斷，達成率突破百分之百，進駐廠商75家，園區總投資金額超過1,140億元，園區營業額不受疫情影響逆勢成長，突破570億元，再創高峰。

梁又文強調，在該園區同仁努力不懈下，臺中港科技產業園區共締造出10項亮點佳績，其中在園區產業智慧升級方面，包括一、招商績效「一」直年年達標，投增資案共計12件，投資金額達50.63億元，超越今年訂下的50億元目標，每年達成率均突破百分之百，總量員工增加至7,500人，尤其是外商投資成績格外亮眼，園區總投資金額達1,147億元。

經濟部加工出口區管理處中港分處全體同仁在分處長長梁又文帶領下締造10項亮點佳績。圖／加工出口區中港分處提供





其次，該園區創造出「二」個逆勢成長，包括一、跨域多元產學合作提升園區近1成產值，持續推動多元訂單式產學合作，從高工到研究所一條龍人才培育，除實質協助廠商人力資源提升外，更讓學生能達到學用合一、就學即就業及隨時充電的目標，並透過與北中南各大學跨域的產學合作，園區營業額平均成長約10％。二、突破疫情困境，營業額逆勢成長，積極媒合半導體設備及科技廠入區投資及擴展，進駐廠商累計75家，園區營業額不受疫情影響，逆勢較去年增加，突破570億元。其中昇陽半導體公司於今年9月啟用全球首座自動、智慧化晶圓再生製程工廠，預期明年園區產值再創高峰。

另外，在環境永續有感升級方面打造「三」個之最，分別是一、太陽能板設置量為各科技產業園區之冠，連續4年超標，今年持續鼓勵7家廠商新增設置，園區目前設置總廠商計38家，全部完成併聯後，總併聯容量高達29MW，為前4年總設置目標之2倍，且佔園區屋頂總面積設置比率近50％，成績斐然，居全科技產業園區之冠。二、污水處理廠營運績效全科技產業園區最好，連續7年淨盈餘累積達1億3,150萬元，另也輔導廠商自主節水達3,500立方公尺/日，相當1年節省約澄清湖1/2蓄水量及每月提供臺中市環保局約170噸放流水再利用。三、推動循環經濟效益突破2億元，首創全國唯一廢水「銦」回收，該園區積極推動園區廢棄物循環再利用，再利用率高達89％，並協助廠商減廢減排循環再生，總經濟效益已突破2億元。此外，今年園區首創輔導廠商脫乾技術回收廢水「銦」，不僅回收率達95%，更是全國唯一。

而在行政服務優化方面，共推動「四」項績優成果，分別是一、提升土地廠房利用效能，落實投資計畫控管，協助廠商順利新（擴）建廠房取得建照、使照，有效提升土地利用面積達7,200平方公尺，合計興建廠房面積達1萬9,000平方公尺。二、打造濱海型綠美化園區，克服惡劣環境，栽植近2萬9,000株喬、灌木及草花，公私協力共同推動園區的綠美化及公共綠帶認養，營造出四季開花的公園化景觀。三、輔導廠商推動友善職場，輔導廠商進行職場危害預防、防災演練並協助企業徵才，另積極推動移工關懷、工作生活平衡及性別平等工作，使園區成為安全、友善的幸福職場。四、爭取政府資源獲獎連連，協助廠商鏈結外部資源，輔導企業參獎、爭取研發智慧製造、拓展市場及人才培育專案，獲得多項殊榮及認證標章，補助金額超過3,000萬元，具體提升廠商競爭力。

梁又文表示，未來將持續打 造「永續循環經濟低碳園區」及「電動車與智慧製造園區」，並秉持「掌握廠商實際需求，提供客製多樣服務」的理念，朝「園區產業智慧升級」、「行政服務優化升級」、「環境永續有感升級」等3個目標努力邁進，打造「活力生產」、「幸福生活」、「永續生態」的臺中港科技產業園區。