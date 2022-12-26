卡位ESG商機 洛克威爾新應用開發團隊神助攻

面對全球製造業前景不明朗，洛克威爾自動化超前布局，成立新應用開發團隊(Rockii平台的技術顧問團)，整合自動化設備及軟體新技術，為客戶提供參與ESG以及相關技術方面的解決方案。洛克威爾台灣暨香港地區總經理譚世宏指出，新應用開發團隊聚焦四大方向：ESG數據管理、維運最佳化、生產智慧、製程AI，目前客戶多數集中在尋求實踐ESG方面的解決方案，包括碳排、節能、環境影響。

洛克威爾三年半前成立了新應用開發團隊，連三年助攻業績翻倍增長，新年度Q1(10月1日起進入新的會計年度)業績已經超過去年同期，全年總業績預計會有爆炸性的增長。譚世宏舉例說，「為化工業客戶解決污水處理問題，過去用人工分析需要三周時間來調整，現在用AI分析只要三小時，洛克威爾團隊向客戶諮詢，經過多次實驗，讓客戶看到實際有效的證明，現已得到客戶重複下單。」

由於積極推進ESG行動成為企業高競爭力指標，對此譚世宏建議分三個步驟進行：一、設備健檢，由洛克威爾具備ESG認證的員工為企業進行評估，找出問題缺失所在；二、長期監控，對某些有問題的設備、程序，建立平臺進行實時監控，並收集所有數據；三、量身訂製解決方案。目前洛克威爾ESG三步驟已經導入主要目標產業，幫助其開拓新客源，這也是洛克威爾未來發展的強力動能。

疫情為自動化及智慧製造帶來回不去了的契機，譚世宏觀察到有些項目已發展為重要趨勢，如：一、AI分析，例如用AI分析數據進行污水處理；二、AR及VR的落地應用，例如抽水站監控，檢查完可以馬上做記錄；三、監控平臺，用以即時掌握工廠的狀況。

洛克威爾的產業佈局十分多元，包括半導體、化工、生技、製造設備OEM等。分析明年市場趨勢，譚世宏認為半導體、公共工程等紅海市場發展將趨緩，但是藍海市場會無限擴張，包括工業4.0、數位轉型等洛克威爾佈署主力都屬未來的藍海範疇，「從去年的元宇宙到今年ESG等熱議話題都圍繞著IIoT，自然也離不開自動化加上軟體平台為核心的基礎。」

以OT自動化產品爲主的洛克威爾，傾注藍海著墨深耕三年，大舉購併計劃明顯集中在雲端大數據、網路資安方面，包括收購了工業網路安全公司-ASEM，以加強控制和視覺化產品組合；Plex Systems擴展工業雲端軟體平台服務；收購Kalypso擴展企業聯網諮詢專業能力，以及雲端軟體公司Fiix Inc讓整個雲架構更臻完整等 。譚世宏指出，串聯新舊技術優勢，使其整合一體化，將帶來最大化利益，是新應用團隊的主要工作。「現在不能光賣軟硬體，必須開發新功能，證明可以解決客戶痛點，客戶才會下訂單，將傳統產品連結新的軟體、雲設備技術，應用團隊就有更多工具可以解決客戶的痛點。」