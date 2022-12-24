陳來助：從企業到產業鏈 共同打造零碳未來

提到數總去年超前部署，成立「零碳大學」帶領學員深入探討減碳議題，數總理事長陳來助指出，2023年將邁入「碳有價」時代， 歐盟更在本月宣布，2023年10月起將對進口鋼材與水泥等商品，實施課徵二氧化碳排放關稅，從上游產品鋼鋁、水泥，到下游產品螺絲、螺栓皆入列。

陳來助指出，零碳趨勢造就了「典範移轉」，他舉例，人類5000年商業文明，有兩構面，一個是價格、另一個則是規格，現在發展出第三構面「碳足跡」，例如發展至今已150年的傳統汽車產業，就因氣候變遷、碳有價等趨勢一夕之間被翻轉，反而催生出電動車、新能源車等商模轉型，產生典範移轉。

而因為碳盤查將溫室氣體排放源分為直接排放、間接排放，及其他間接排放等三大範疇，未來不只企業本身要進行碳盤查，連供應鏈也要啟動，意謂著企業必須開始關注非直接排放的碳排，其中包括員工通勤、商務差旅，以及產品生命周期所產生的排放，未來都將列入企業盤查項目。

陳來助觀察，目前有許多大型科技業者已率先啟動供應商碳盤查，之後中小企業勢必也將面臨這項挑戰，因此中小企業必須從現在開始思考，如何從客戶角度來做自家產品生命週期盤查，更要說服供應商共同加入。

如今疫情已邁入第3年，受到俄烏戰爭、中美角力、高通膨等影響，全球政經局勢動盪。陳來助強調，數位轉型不再是雲端上的議題，而是實際落地的挑戰。數總今年出版的『二代淨零艦隊-做產業的碳路先鋒』一書，即集結了零碳大學從第零屆到第一屆所有學生企業的發展經驗，期待幫助所有台灣企業在面臨零碳轉型這張來自2050年的考卷時，交出漂亮成績單。