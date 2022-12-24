數總助企業雙軸轉型 迎戰碳有價時代

數總辦第二屆會員大會暨企業家峰會，會員企業資本額逾378億元

臺灣數位企業總會22日舉辦第二屆第一次會員大會暨企業家峰會。數總理事長陳來助強調，隨著2022年進入尾聲，2023年將進入「碳有價」元年，也是人類文明中第一次面對二氧化碳有價，而這一趨勢，數總2021年就洞逐先機，因此成立「零碳大學」，以因應未來面對生產製造過程中，碳排放量將直接影響企業獲利能力的壓力。針對企業淨零排放規劃，陳來助指出，未來不只企業本身，連同供應鏈也將納入碳盤查範圍，因此把方法論與路徑圖延伸至供應商及客戶，已是企業眼下最重要的一項任務。

數總成立2年多以來，致力於協助企業進行數位及零碳雙軸轉型，至今已有119位會員代表，遍布95家企業及組織。陳來助說，數總會員產業分布多元，包括製造、資通訊、運輸、食品、建築等，並以機械製造業最多；而會員企業資本額總計逾378億元，約有60%超過5千萬，加總員工人數也超過2萬5千人，並有53%企業擁有超過100名員工。

數位發展部產業發展署署長呂正華（左1)也親自出席數總會員大會活動，讚許協助企業數位轉型之成果。圖／數總提供

陳來助很欣慰這一年來會員企業成長快速，今年數總輔導的企業獲獎成果相當豐碩，有13家會員企業獲得國家磐石獎、小巨人獎等17項知名重要獎項及榮耀，，其中更有10位是參與零碳大學或數轉大學的學員。自2020年起，數總攜手會員共同面對挑戰與成長，積極結集會員各領域專長，一群人共同面對數位與零碳轉型。陳來助肯定數總祕書處規劃相關課程及活動，除了數總大學和零碳大學外，也有DiGiTalk、Zero+ Learning等帶狀活動，2年來共計28家會員企業加入數轉與零碳大學，佔總會員企業比例近30%。

歐陽志成：數總學習 讓企業價值彰顯

數總理監事群積極參與會務，協助會員創新、升級、轉型、接班有成。圖／數總提供

數總常務理事，也是安口食品機械總經理歐陽志成分享自己參與數總運作2年半以來的所見所聞，他看見會員企業越來越茁壯，也看到他們在一起學習過程中產生的價值。回想疫情發生後這三年，身為企業經營者，每天都在遭遇很多挑戰，而這些挑戰是過去父執輩從來不需要面對的。在數總規劃及聘請有實績經驗的業師輔導、陪伴及資源引薦下，帶領二代學員往前走，勇於面對眼前接班轉型挑戰。

談到接班挑戰，歐陽志成以過來人身份指出，企業轉型過程中，常常是摸著石頭過河，有時連石頭在那裡都不知道，然而，數總總能帶給會員很多資源與幫助，陪伴度過每一個階段的挑戰。未來，歐陽志成也期許過去受到數總幫助的企業會員可以攜手合作，集結彼此資源，共同幫助下一世代的接班人們，將各自產業帶到不同的領域，一起走向下一個10年、20年，乃至30年。

吳季衡：數總從接班到轉型 作二代堅實且溫暖後盾

臺灣數位企業總會今年第二屆理監事改選，在6月底選出新一屆理監事，開啟新局面。祥圃實業股份有限公司執行長吳季衡也當選數總理事。對加入數總理監事團隊的想法，他說，過去2年多，數總聚焦的「數位轉型」、「零碳轉型」已成為新顯學，無論身處在哪個產業，都會面臨這些議題。而數總不斷與時俱進，資訊到位、資源也相當豐富，以台灣中小企業面臨的兩大挑戰為核心出發，同時著重二代接班與公司治理，協助繼承者們進行企業轉型與世代傳承。

吳季衡認為，數總不僅讓企業知道要做數位轉型，更確切幫助企業建立觀念、協助做出實際行動。此外，像是DiGiTalk線上節目，邀請不同產業的二代分享各行各業現狀與背景知識，讓學員能離開同溫層，擁有跨產業的互動與交流，激盪出更多新點子。

身為祥圃實業二代繼承者，吳季衡分享，接班人意味著承接一個既有的企業，最辛苦的部分在於不只要創新，還得守成，更要懂得去蕪存菁。從開始學習到真正接班，至少須歷經「接班者心態上的準備」、「一二代之間完善的溝通」，以及「清楚定義接班與授權」三階段。

吳季衡分析，比起技能提升，接班者心態上的準備更加重要，因為有了心理準備，才能明確知道目標在哪；此外，一二代常常意見分歧，因此要縮短一二代之間溝通鴻溝，最好的方式是找到和雙方皆有信賴關係的人。他認為，數總的業師群正是扮演溝通橋樑的最佳角色，透過專業資深的業師輔導，讓二代能找到與上一代管理者有效溝通的方式，達成良性溝通；最後，應清楚定義接班與授權，無論是經營權與管理權是否要分開、家族治理機制等，不只是傳的人說得算，接的人也得搞明白職責與規則，讓觀念一致。