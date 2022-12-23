米蘭數位推出「AnniVerse・紀念日365」NFT
當人們談到NFT，除了一張頭像、一個角色或是一件衣服，NFT還有沒有更多價值？回到區塊鏈的初心，在米蘭數位傳播集團成立滿20週年，團隊創作第一個NFT專案「AnniVerse・紀念日365」，談人們的情感、談回憶的重要性，透過設計365顆時間空盒，為人們在區塊鏈上永存重要回憶，是一個由自己來定義獨一無二的紀念日。
米蘭數位邀請知名多媒體藝術團隊叁式(Ultracombos)，首次將動態粒子圖像演算技術，結合公司強大的視覺設計力與網頁技術，共創出前所未有的NFT，在「AnniVerse・紀念日365」鑄造網站中選擇紀念日期、上傳回憶畫面，系統自動將圖像演算成動態粒子收入時間空盒中，如同藝術品珍藏上鏈，並能360度旋轉時間盒子，從不同角度動態觀看細節，不同於一般靜態圖片NFT，米蘭運用強大技術力，打造出動態互動的NFT，創造專屬於365藏家的全新Web3數位體驗，區塊鏈Z學院創辦人暨執行長李婷婷透過專業的Web3.0資安審計，檢測系統程式設計上的安全性，整體提升米蘭在區塊鏈、加密錢包與智能合約等Web3技術力。
公司歷年來合作客戶從TOYOTA、海尼根、NIKE到可口可樂等，多是全球知名品牌，歷經 Web1.0 到 Web2.0 的時代挑戰，用創意力結合科技，面對即將來臨的Web3.0時代挑戰。 一年365天，加上四年一次的2月29日，「AnniVerse・紀念日365」超限量發行366顆NFT，一個日子僅可鑄造一顆NFT，考量20週年的紀念意義，NFT發售方式採免費鑄造，並設有白名單，入單者可以在特邀鑄造期間(2023年1月1日至1月3日)搶先挑選日子，其後於2023年1月11日全面公開發售，免費鑄造結合限量發行。