凱智綠能𢹂手台塑福能、儲盈 啓動100 MW儲能案場

為響應台電電網韌性與區域電力調度輔助服務，以發展「智慧儲能供電」的凱智綠能(OKGO)宣布，𢹂手台塑福能、儲盈等策略伙伴，將於2023年建置100MW AFC 儲能案場，今(23)日於彰濱工業區隆重舉辦首期4.9MW案場動土儀式。

凱智綠能董事長李俊成表示，為跟進國際碳管理目標，減少碳排放量以換取碳排放權，凱智公司正朝「智慧儲能供電」方向發展，今日動土的4.9MW AFC案場是為明年100MWAFC儲能案場進行暖身；為了打造全本土化儲能系統目標，在合作夥伴選擇，我們特別結合台塑集團福能公司的智能管理調度系統，以及全台鋰鐵電池出貨量前三大的儲盈科技共同攜手合作。

福能為台塑集團100％持股之智慧能源平台管理系統公司，福能公司副總經理施建德表示，福能專注於再生能源及儲能建置服務、智慧電力管理與聚合服務平台，協助產業建立運用AI與大數據能力，以及提供異業科技整合服務，助益客戶數位與業務轉型，近年因應電網韌性需求，並開發推出適合電網調度應用的能源管理系統。

李俊成董事長表示，儲盈科技供應國內高階UPS鋰鐵電池九成以上，2022年建置容量可達260 MWh，為現今台灣少數同時掌握鋰鐵電池芯與模組技術、BMS電池管理系統到整機解決方案供應商。儲盈打造的電網級973V儲能系統，延續以往服務半導體廠的「高效、嚴謹、服務」精神，有別於目前市場上大部分AFC案場的商業模式，後者一旦系統運作出狀況，只能等待海外原廠支援；反觀儲盈為了避免類似事情發生，透過自有12MW案場的運行測試，找出系統所有的Bug， 全心投入力為客戶打造完善實在的本土化大型儲能設備，也為台灣電網韌性盡一份社會責任。

成立三年的OKGO凱智綠能，11月初通過國科會科學園區審議會中科二林園區3億元投資案，將致力打造本土國產國造之智能電動自行車完整產業鏈以及綠能產業的系統整合應用設備方案商；透過其優異的產品開發、客製化與客戶服務能力，搶搭歐美E-bike需求大增列車，斬獲不少海外大單；看好綠能產業前景，二年前成立 ESG 綠能事業部，展開創能+儲能案場建置業務，從土地開發到案場規劃、設備建置，以一條龍式服務，成為ESG市場新尖兵。

儲盈科技董事長李衍飛表示，儲盈將全力支持凱智綠能建置大型儲能案場，儲盈的電網級973V儲能系統將結合夥伴最新技術，並整合台塑福能智慧電力管理與聚合服務平台確保系統長期妥善穩定運行。