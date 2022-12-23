軍用商規無人機遴選結果出爐 將快速推升產業系統整合能力

有媒體報導稱無人機選商趕進度，並非事實，經濟部澄清說明，為推動我國無人機產業發展，由國科會協同國防部、經濟部及中科院等共同成立「軍用商規無人機遴選作業指導小組」，針對國防部所提出之3類5款軍用商規無人機機型，辦理系統整合主導廠商遴選作業，於111年12月7日至15日召開遴選審查會，遴選出9家的優選廠商，包含智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、雷虎科技、富蘭登科技、佳世達科技等。遴選審查過程皆依廠商投件提出計畫書所要參與開發的機型進行遴選與審查，審查過程皆以公平、公正方式進行，同時全程錄音錄影，絕無內定名單；政府特別呼籲不要無稽揣測，影響產業發展。

遴選工作從國防部在今（111）年9月22舉辦徵商說明會正式展開，在彙整國內產業界意見與能量後，國防部研提3類5款無人機需求規格函送經濟部辦理選商作業。經濟部獲得選商規格後，於111年11月1日起進行為期一個月共計30天的公告，期間同時受理業者的申請提案。公告內容敘明審查重點，同時廠商須依照國防部所訂定之3類5款軍用商規無人機細部規格進行開發提案；業者所提出的申請開發計畫，也必須對公司治理、專業技術能量、品保能量、相關產業實績等項目具體呈現。

選商作業於今（111）年12月1日完成收案，共計有25家廠商領取規格書，其中正式提出計畫書申請計16家。這16家業者進入遴選審查委員會再經由國防部、經濟部與國科會共同成立的遴選指導小組，就廠商計畫書所提擬參與開發之無人機款式進行評分及遴選作業，最後選定優選廠商。經濟部已將遴選結果正式函送國防部，由國防部進行後續小批量產採購作業。

軍用商規無人機遴選作業著重在國內業者系統整合能力之提升，系統整合主導廠商可以用合作方式進行主導提案。對於將國內業界能量集合起來，並於計畫書中載明具體分工與角色，是允許的提案開發模式。遴選作業會以主導廠商系統整合能力及其協力團隊整體能量作為是否優選作綜合評量。

此外，媒體報導航太產業龍頭漢翔公司被排除在外一節，經濟部特別說明，漢翔公司為航太產業龍頭，惟未針對此次機型提出合適的開發規劃，經審查委員評估，未能合適作為軍用商規無人機系統整合主導廠商。但國內獲選業者的提案計畫中，就有將漢翔公司納入合作的開發計畫，因此漢翔公司還是能為我國無人機產業作出貢獻。

政府藉由此次遴選期能透過國防部軍用商規無人機需求訂單機會，帶動國內無人機產業關鍵技術研發及成長，以提升企業參與我國國防自主研發的動力，達到國防與經濟加乘效益，鞏固臺灣在全球經濟新趨勢的關鍵地位。