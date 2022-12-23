線上學習平台「課後館」 獨家一站式學習循環！

千呼萬喚始出來！專為國中小學生們所打造的線上學習平台「課後館」，正式上線，平台擁有國文、英文、數學、自然、社會等五大學科補教名師加持，準備為莘莘學子帶來更有效率的學習成效。

「課後館」的發想，來自於疫情時的契機，許多家長為孩子操碎了心，居家上課的學習成效不如預期，導致孩子課業無法跟上進度，許多在地補習班也因疫情緣故而無法開班授課，家長們於是將目光紛紛轉向線上學習平台。

智擎數位科技股份有限公司創立「FUNDAY英語教育」已久，累積的會員客戶已快上百萬，當許多學員家長致電詢問該公司時，對於大學以下學生尚沒有其資源可以提供教學，然而為了回報學員家長們的支持，該公司終於在後疫情時代推出「課後館」，盼望讓家長們可以有更多的資源管道，幫助孩子們獲得更有效率的學習。

在台灣，放學前往補習班，想必是許多人的共同記憶。學生在學校上課、考試，下課後買便當、飲料，再迅速前往補習班上課、考試，為了通勤，學生時期總是得一直與時間賽跑，拖著疲累的身軀回到家裡，也仍是要繼續複習課業。現在「課後館」正式上線，主打線上直播互動課程，並且「課後館」擁有線上自習教室，會安排相關科目老師與學生共同在線學習，協助學生解決學習上的問題，其中更有「素養」課程，讓孩子在學習相關學科外，更能學習社會人文、環保、科技、國際等時事議題教育，幫助孩子自主思考，增加理解與分析的能力。

獨家「一站式學習循環」，幫助孩子從不會到精巧熟稔。「課後館」為了幫助家長讓孩子贏在起跑點，該平台針對台灣課綱做出最專業的學習教育模式，除了隨選隨上的直播互動課程外，更有駐站輔導老師協助線上監督指導，其中專為國中學子量身打造的測驗評量題庫系統，讓孩子可以在線上寫題、即刻驗收學習成效，真正落實學習、測評、輔導一站式的學習效果，讓孩子免去舟車勞頓的可能，現在就讓你的孩子來體驗這一個最放心、最安心的線上學習環境！

更多資訊請洽詢「課後館」官方網站：https://afterschool.asia/