beBit TECH 發布 OMO 策略白皮書 助攻品牌數位轉型

據資策會的統計，50% 的顧客偏好虛實整合的消費體驗 ，更凸顯虛實整合 (Online Merge Offline, OMO) 對品牌的重要性日益提升。beBit TECH 憑藉集團多年輔導大型領先企業數位轉型經驗，發現許多品牌在觀念校準與目標設定、資源投入與跨部門執行層面、以及整體價值體現上仍面臨挑戰。有鑑於此，beBit TECH於12月22日發布「前瞻 2023：打造品牌數位轉型 OMO 策略白皮書」，希望幫助企業從顧客經營思維出發，建立 OMO 策略框架、進行體質健檢、並給予明確的執行步驟，實現深化顧客與品牌的信任關係。以下 beBit TECH 歸納出 OMO 轉型策略實際落地的首要三個行動方案。

行動方案 1：回歸顧客需求盤點會員經營現狀，理性設定 OMO 戰略

多數品牌面對數位轉型，選擇直接導入主流技術系統，然而不同業態使用場景與顧客體驗程度均各異，企業仍須回到顧客體驗價值核心，深度探尋顧客需求、優化現有機制，才能長期維持領先。beBit TECH 建議，品牌應透過與專業的策略顧問團隊合作，透過盤點目前會員成長機制現況，分析旅程的誘因、斷點與優化空間，並依此設定 OMO 顧客發展框架及目標，再透過跨部門溝通取得業績與目的的共識，以幫助在轉型的過程中減少摩擦力並將風險適度管控。

行動方案 2：導入 CDP 實現跨渠道數據整併，用科技釋放商業數據力

數位轉型的深度取決於全渠道數據的整合、分析及應用能力。要建立 OMO 轉型的堅實地基，品牌的首要任務在於打通橫跨線上線下多渠道數據源壁壘，並設計單一視覺化報表，以展開 OMO 全局視角觀點的顧客分析。beBit TECH 建議品牌可以透過導入顧客數據平台 CDP（Customer Data Platform）作為品牌數據大腦，兼顧數據完整性及相容性，打通線上、線下渠道資料串接，才能用科技釋放最大數據力。電商產業指名度最高的「OmniSegment」以獨有的 AI 及 No-Code 打造，能夠幫助品牌及企業掌握更完整的顧客 360 輪廓，一鍵推薦客製化的行銷訊息，提供更好的顧客經營體驗。

品牌可透過 LINE OA 快速實現虛實整合 D2C 雛形。圖/業者提供

行動方案 3：透過 LINE OA 快速實現虛實整合 D2C 雛形

LINE 在台灣的滲透率極高，目前已有 9 成 5 的人口使用 LINE，因此 beBit TECH 認為 LINE OA 可作為品牌服務的核心，透過智能 LINE 銷售管理系統工具，串接會員 CRM、訂單及行為數據等，再依據顧客購買、瀏覽紀錄進行精準投放商品推薦，賦能一線銷售人員在 LINE 上完成商品購買、以及總部業績歸因。藉由部分實體測試店的導入，逐步讓企業各部門體會跨通路精準行銷的成效，快速實踐 D2C 模式。

邁入數位工具的新戰國時代，OMO 思維與深度顧客經營是品牌回應市場挑戰的核心策略，企業須秉持「顧客體驗為核心」的思考方式，儘早佈局 OMO 數位轉型，創造跨通路亮點體驗、深化顧客與品牌的長久關係，以期在 2023 年迎來突破性的成長。立即加入 beBit TECH 官方 LINE，預約 Demo ：https://reurl.cc/AyLyjd