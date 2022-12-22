永光化學 歡慶50歲 貴賓雲集

永光化學19日於台北遠東香格里拉飯店舉行五十周年慶，邀請企業合作夥伴、公協會理事長及教會朋友等200多位貴賓與會，一起慶祝永光化學50歲生日。此外，亦邀請三位與會貴賓包括臺灣金控暨臺灣銀行董事長呂桔誠、經濟部工業局局長連錦漳、工研院副院長彭裕民上台致詞，見證「永光五十，永仰榮光」。永光化學從傳統染料到研發生產前瞻化學品，50年來成為對人類有具體貢獻的高科技化學企業集團的珍貴歷程。

桃園市觀音區樹林國小校長及老師帶領兒童合唱團到場獻唱，祝賀永光生日快樂。圖／永光化學提供

永光重視教育，長期捐助廠區附近小學生命教育、布袋戲表演及參加全國音樂比賽等，許孩子一個大未來。桃園市觀音區樹林國小五位老師帶領兒童合唱團，專程前來獻唱四首歌。四十位活潑可愛的小朋友，以清純的歌聲，為永光五十周年慶祝活動，揭開精彩的序幕。

台灣金控暨台銀董事長呂桔誠（右）與永光化學榮董陳定川 （左） 相識40年，受邀出席50周年慶祝活動及致詞。 圖／永光化學提供

永光化學董事長陳建信表示，永光化學成立於1972年，1988年股票上市時資本額才五億，上市後增加10倍並朝向大型化發展。1989年起，挑戰高科技領域，色料化學、特用化學、醫藥化學、電子化學及碳粉等五大事業並進，展開多元化經營；立足台灣，放眼世界，陸續於土耳其、美國、荷蘭、香港、廣州、上海、蘇州等地設立十九個營運據點，進行全球化佈局。50年來，永光的產品行銷世界五大洲、一百餘國，創造近百億元的營業業績。

陳建信強調，永光化學自上市以來，只現金增資一次，其他都是盈餘轉增資的，背後沒有財團支持，盡心盡力做好事情，邁向永續經營。難能可貴的是，藉由永光化學堅強的研發實力，許多高科技產品，領先全球；持續精進技術研發，居產業技術領導地位。色料化學事業是永光化學耕耘最久、成果最豐富的技術領域，50年來，持續推出許多創新產品，不僅居台灣染料業龍頭，而且在國際上綻放異彩。

淡江大學董事長張家宜致贈書法橫幅「永續其光」給永光化學榮譽董事長陳定川，慶賀永光五十周年。圖為淡江大學菁英會會長江誠榮(左起)、中華民國校友總會總會長林健祥、永光化學榮譽董事長陳定川、淡江大學校長葛煥昭、系所友會聯合會總會長莊子華、世界校友會聯合會總會秘書長李述忠。圖／李水蓮

「永光五十，永仰榮光」，永光化學以聖經所啟示的真理-愛心，做為企業經營的最高哲理，持續將信仰的原則落實於經營管理，展現獨特的企業文化。50年來，永光以「正派經營」吸引高素質人才，用「愛心管理」激發員工天賦才能，推動「品格教育」組成高效能團隊。同時，致力達成「幸福企業」的目標，與員工共享經營成果，豐富生命意涵。

永光化學總經理陳偉望以「精彩五十，共創未來」為題分享，永光在陳定川榮董的經營理念與願景支持下，承接工研院材料所的研發成果，同時，獲得工業局支持，以積體電路光阻劑關鍵性材料，開啟在地化供應的大門，成為台灣第一家投入、服務半導體微影製程關鍵材料光阻劑的公司。

永光化學「善盡世界公民責任，參與保護地球行列」，為國內首家化工業取得ISO 14001環境管理系統認證，也是環境會計的先行者。運用綠色化學十二原則，推出安全、友善環境的綠色產品；秉持生態理念，創新製程，降低環境的衝擊；發展零碳經濟，珍惜地球資源，追求企業與環境永續。

永光化學從「永仰榮光」到「永沐恩光」，希望抱持著謙卑與感恩兩種品格，以「Better Chemistry, Better Life更用心的化學，更美好的生活」的品牌承諾，與客戶共創價值，向百年企業邁進。

永光化學網址https://www.ecic.com