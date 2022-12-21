DHL國際快遞攜手蓋亞汽車 選用Rapide 3加速達成永續目標

全球快遞服務領導品牌「DHL國際快遞」持續在台推動綠色永續物流，攜手新能源車設計製造商蓋亞汽車，納入蓋亞推出的電動三輪商用車Rapide 3至台灣運務車隊，將使用於高雄的運務作業。強強聯手亦呼應高雄市府推動運輸部門純電移動綠交通政策，期望繼續服務高雄市民快遞配送需求的同時，也成為市民朋友環境友善的路上夥伴。

Rapide 3交車儀式於今(21)日假DHL高雄服務中心舉行，由DHL國際快遞台灣運務處副總裁盧嘉棟、立委林岱樺、高雄市交通局長張淑娟、華碩電腦投資長兼技術長吳欽智、蓋亞汽車共同創辦人兼技術長Christian Jansen共同主持。

根據高雄市2020年溫室氣體排放量資料，運輸部門排放量占7.6％，僅次於工業、住商的第三大排放源。高雄市交通局長張淑娟表示：「除了推動軌道運輸外，高雄市府也大力推動電動機車補助，並率先劃定低碳交通區，搭配大眾運輸路網、電動汽機車充電站、共享運具及行人徒步空間等綠色運輸網絡，打造綠色友善交通環境。很高興能看到跨國企業DHL在高雄率先使用高效率電動三輪車，成為企業引導永續最佳範例。」

DHL集團自2017年即設定明確永續發展計畫，承諾於2050年前達成淨零溫室氣體排放目標。DHL國際快遞運務部副總裁盧嘉棟表示：「推動永續發展是DHL的使命。身為全球物流產業領導品牌，有責任帶頭改變，並提供永續解決方案，激勵其他企業及品牌共同響應。在台灣將持續推動綠色運具、設備優化及各項永續解決方案。很開心能與蓋亞合作，納入全新電動商用三輪車，加速達成摩托車隊100％綠化目標。」

DHL國際快遞與蓋亞汽車攜手合作，將蓋亞推出的電動三輪商用車Rapide 3納入台灣運務車隊。圖／蓋亞汽車提供

蓋亞汽車Rapide 3電動商用三輪車擁有高載量與高靈活性，可載重達200公斤、後貨箱容量高達1000L，是傳統比薩箱的3-4倍，大幅提升運務員單趟送貨量。最特別的是Rapide 3專利傾斜機制，車能傾斜35度，安全性的突破，且載重行駛駕駛感受不到貨物重量，靈活之餘也更安全。

蓋亞汽車共同創辦人兼技術長Christian Jansen表示，Rapide 3結合二輪機車靈活性與四輪貨車的運量優勢，讓客戶能送更快且送更多，且搭配獨家開發的智慧車隊管理系統及充電排程系統，在國際ESG目標量化規範趨勢下，幫助物流業者及時瞭解車隊營運績效，確實紀錄及掌握車隊綠能智能化帶來的實際效果。

Rapide3迴轉半徑只有2.5M，穿梭城市間大街小巷靈活快捷，傲視業界競品的150公里實測配送續航里程，夜間場站充電、白天不停歇服務，不但沒有焦慮感，也省下動輒千元換電月租費，服務、能源、成本效率打造三贏局面。

蓋亞汽車自Rapide 3設計初期即與國際郵政及物流客戶密切合作，並根據物流業者需求開發Rapide 3電動商用三輪車，曾獲得法國新創獎，且入圍2022年國際包裹物流及郵政技術「運輸創新獎」，在業界屢創新局，深獲物流業者好評與期待。蓋亞汽車表示，非常感謝市場的耐心等待，未來將陸續交付國內外大型郵政及物流業者訂單，即將會在大街小巷看到它的身影喔。