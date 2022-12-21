產業園區綠美化績優表揚 推動園區綠美化

經濟部工業局為提升轄管產業園區綠美化的形象，透過產業園區綠美化績優單位評選，推動園區服務中心及民間單位共同維管及認養園區公共設施，進而改善整體環境品質。

此外，在現場評鑑的過程，除導入綠美化之景觀設計、植栽技術、維護管理等專業技能外，並期望導入政府近年提倡的美學設計，配合在地特色文化，打造具地方特色的產業園區，以建立更佳的園區環境。經濟部工業局於12月19日假土城工業區服務中心3樓辦理產業園區綠美化績優單位表揚大會，揭曉優勝名單並予頒獎，以茲表彰。

第一組產業園區公共設施認養綠美化：第一名：三隆齒輪股份有限公司。第二名：華南金資產管理股份有限公司、久皇機械股份有限公司。第三名：中國鋼鐵股份有限公司。優選：欣銓科技股份有限公司、長春人造樹脂股份有限公司、上銀科技股份有限公司、台灣湯淺電池股份有限公司、道霖國際興業有限公司。

第二組產業園區服務中心：第一名：龍德兼利澤工業區服務中心。第二名：官田工業區服務中心。第三名：土城工業區服務中心。優選：大發兼鳳山工業區服務中心、豐田（兼元長）工業區服務中心、芳苑（兼社頭織襪）工業區服務中心。

經濟部工業局持續推動產業園區綠美化工作，透過表揚大會等活動，鼓勵誘發更多民間單位投入園區綠美化的認養工作。產業園區綠美化的理念是創造產業生存發展、環境品質雙贏、廠商與社區共存共榮的重要措施，落實產業園區認養綠美化，創造產業園區新形象。