台天數位科技公播輔助教學系統 加速AIoT教育落地

COVID-19加速台灣遠端教學、數位科技教育發展，加上教育政策108課綱重視資訊科技領域，深耕校學經驗豐富的台天數位科技教育公司推出「Webduino AIoT公播輔助教學系統」，創新教學平台結合跨領域知識與生活科技應用，協助學校快速導入AIoT+STEAM創新應用教案課程，引導學生對於科技自主學習動機與興趣，可望縮短偏鄉差距。

台天數位科技「Webduino AIoT公播輔助教學系統」展現優異軟硬體整合能力、雲端數據庫串連服務的AIoT跨域教案應用，創新教學系統在「2022金塾獎」新興技術組脫穎而出，奪下「秀才」獎項；另外，也通過高雄市政府SBIR的創新計劃、教育部校園數位內容與教學軟體補助，以及經濟部工業局新創採購案。「2022金塾獎」由經濟部中小企業處主辦，鼓勵創新技術或透過智慧教育創新服務翻轉學習模式，展現國內智慧教育產業軟實力。

台天數位科技攜手學術教育、補教產業、資訊科技業界及周邊相關業者共同研發，從軟體、硬體、應用教案研發、平台、錄製到製作過程，公播產品「Webduino AIoT公播輔助教學系統」因應而生，採用國人所開發出的Webduino雲端圖形化程式積木教育平台，集結各界專家研發出AIoT生活創新應用教案，透過高畫質教學影片，再結合跨領域生活科技與創新應用時事，讓科技落實生活當中。

8大應用主題教案 聚焦智慧生活創意

這套公播系統目前教案分為8大應用主題與學習材料配套，例如物聯網聲、光、電、雲端大數據、無線控制及智慧家庭等概念，教學單位與學習者可依預算、學習應用方向主題進行搭配、選擇，而校園跨領域課程教師依班級程度選擇適合主題教案，按照影片內容進度指引學生，即可順暢完成教學；另外也推出程式邏輯進階應用版本，深入結合科技與軟硬體，讓學習者能做出更多具獨創性及創意應用。

台天數位科技教育公司執行長許紹凌笑著比喻，「這套公播系統類似玩遊戲時，在點的力量、敏捷、魔法的技能點數概念」，認為AIoT科技教育屬新型態的技能養成，更是未來世界所離不開的技能，有別於市場上程式教育多以遊戲和科學競賽導向，台天數位科技聚焦在智慧生活創意教案，物聯網於生活中的各式感測器應用與實作，例如每人家裡都有燈光、電風扇等設備，如何透過程式邏輯與程式積木能力，將所學透過手機控制家裡設備，將所學應用於改善生活或提升工作效率，將大幅提升學習者的有感學習，奠定初學者的信心。

「開發過程中，教程編排能力與後製是一大挑戰」許紹凌分享，如何引導學生對資科教育的興趣和自信是一大關鍵，因此在錄製主題單元時，採用積木式擴充影片概念，以物聯網搭配Google雲端大數據紀錄與分析，例如pm2.5智慧型空氣清淨機實作、智慧型地震警報器、智慧植栽、AI人臉辨識結合智慧大門、智慧居家照護系統等課程，因結合生活實用性，獲得熱烈迴響。 如何讓沒有程式語言基礎的人能快速理解？他說明，公播系統以雲端圖形化程式積木操作介面，將複雜的程式碼包裝成不同顏色積木概念，讓每位初學者皆能輕易理解與入門學習，另對於專業人員，也可輕易提取出積木程式碼加以改寫，套用架構，加速整合開發效率。

「Webduino AIoT公播輔助教學系統」具備8大應用主題教案，專注智慧生活創意應用。圖／台天數位科技提供

導入離島國中小學 致力解決偏鄉問題

台天數位科技致力培養科技教育人才，「Webduino AIoT公播輔助教學系統」導入澎湖國中小學，協助解決偏鄉師資與資源不足問題，提升學生對於程式邏輯認知與概念，近來更與經濟部工業局合作，加入「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」（簡稱AIGO）推線上課程。

對此，許紹凌分享，「學員創意應用超乎我們的預期」，其中有一位學員某國立大學生物研究室學員，於學習後自行製作出一台物聯網遠端培菌機，結合溫度控制與顯示、手機遠端控制、保溫箱設計，解決了實驗室內當零件損壞時的備用方案，更可降低成本與縮短待料時間。

「Webduino AIoT公播輔助教學系統」如同埋下科技教育的種子，培養全民物聯網、程式邏輯概念，替未來科技創新發展打下根基。針對未來布局，許紹凌指出，將會朝向結合時事、產出更多應用教案與教學範例，努力從智慧生活面向提升為改善產業界需求，為了讓各年齡學習者進一步學習程式， 持續在數位教育紮根，期許科技創新應用能遍地開花。