鶯歌 T.I.M.E.成果展 秀陶瓷產業新風貌

新北市透過「三鶯文創整合計畫」， 集結局處資源發揮最大綜效，12月5日在鶯歌陶瓷博物館舉辦「鶯歌 T.I.M.E.成果展示暨鶯歌嘉年華活動宣傳記者會」展示該計畫四大輔導成果，而「鶯歌嘉年華」活動，已於12月17至18日登場。

新北市經發局副局長黃碧玉與會致詞表示，「鶯歌產業風貌創新計畫」在協助陶瓷產業升級轉型，藉著技術諮詢(Technology)、創新研發(Innovate)、市場拓展(Market)和培訓提升(Elevate)的 T.I.M.E.模式，打造鶯歌陶瓷產業新風貌，進而強化在地特色產業競爭力。

成果展亮點有，榮昌陶藝坊情侶丹寧咖啡杯組、陶聚白釉煥彩系列杯組、安達窯茄芷風情文創餐具、駿騰守望鶯歌溫控隨手杯、弘鶯陶庫泥燒馬祖東莒燈塔造型伴手禮、台華窯台灣水果香氛罐等特色商品。

特別是，鶯歌地區年度盛事－「鶯歌嘉年華」活動於12月17 至18日舉辦，現場匯聚特色市集、手作DIY、特色輕旅行，以及串聯周邊店家提供商品優惠，在地產業結合觀光旅遊，將鶯歌文化和商品推向市場，共創陶瓷新世代。

今年鶯歌嘉年華以「鶯歌陶好你」為主題，「陶好市集」廣邀40多家在地業者共同展售，並推出專屬優惠好康，同時推出4款限定陶好禮盒，自12/6中午起以市價不到4折價開放預購。

除鶯歌在地商品組合外，另有消費抵用券，DIY和輕旅行活動，已於12/6中午12點開放報名，以「聚、唱、聽、樂」四大主軸，匯集陶藝、美術、音樂、設計、流行文化的「2022鶯歌藝術季」亦於12月17日至12月25日熱鬧登場 。【新北市政府廣告】